Джокович – Рууду: «Ты один из лучших людей в туре. Игроки, тренеры, все тебя ценят и любят»

Новак Джокович обратился к Касперу Рууду после победы в финале «Ролан Гаррос».

Он обыграл норвежца 7:6(1), 6:3, 7:5.

«Каспер, спасибо за приятные слова. Очень их ценю.

Ты один из лучших людей в туре. Игроки, тренеры, все тебя ценят и любят. И на то есть отличные причины.

Должен был сказать это первым делом. Мне кажется, что современном мире важно отмечать, когда у людей правильные человеческие ценности. Ты заслуживаешь за это огромного уважения.

Прости за сегодняшний результат. Для тебя это не самое хорошее завершение турнира. Но у тебя здесь были два прекрасных года – два финала. Ты один из самых стабильных игроков мира, провел, по-моему, три-четыре финала на пяти-шести последних «Больших шлемах». Это многое говорит о твоей стабильности.

Желаю тебе всего лучшего. Желаю победы против любого игрока, кроме меня (смеется). Если я рано проиграю на «Большом шлеме», ты можешь его забирать», – сказал Джокович на церемонии награждения.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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