Джокович – Рууду: «Ты один из лучших людей в туре. Игроки, тренеры, все тебя ценят и любят»

Теги Теннис

Новак Джокович обратился к Касперу Рууду после победы в финале «Ролан Гаррос».

Он обыграл норвежца 7:6(1), 6:3, 7:5.

«Каспер, спасибо за приятные слова. Очень их ценю.

Ты один из лучших людей в туре. Игроки, тренеры, все тебя ценят и любят. И на то есть отличные причины.

Должен был сказать это первым делом. Мне кажется, что современном мире важно отмечать, когда у людей правильные человеческие ценности. Ты заслуживаешь за это огромного уважения.

Прости за сегодняшний результат. Для тебя это не самое хорошее завершение турнира. Но у тебя здесь были два прекрасных года – два финала. Ты один из самых стабильных игроков мира, провел, по-моему, три-четыре финала на пяти-шести последних «Больших шлемах». Это многое говорит о твоей стабильности.

Желаю тебе всего лучшего. Желаю победы против любого игрока, кроме меня (смеется). Если я рано проиграю на «Большом шлеме», ты можешь его забирать», – сказал Джокович на церемонии награждения.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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9 комментариев

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Сергей Сергеев
Рууд поразительно интеллигентен, даже как спортсмен
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afry
Спасибо, разрешил забирать😆 Новак весёлый.
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Alex Lamm
Джоковичу следовало бы добавить - и в этом твоя проблема
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инок
Джокович - великий игрок. Молодец и Рууд, навязал ему борьбу. Значит по праву играл в финале!
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Verdo
присоединяюсь к мнению Новака
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Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
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dimamak10
Ответ Alex Lamm
Джоковичу следовало бы добавить - и в этом твоя проблема
Ага. Хороший человек это не профессия. У хорошего человека Рууда 10 титулов из серии 250, а у плохого Руне есть Мастерс
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SPORTsMAN
Ответ dimamak10
Ага. Хороший человек это не профессия. У хорошего человека Рууда 10 титулов из серии 250, а у плохого Руне есть Мастерс
Расскажите это Федереру )
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