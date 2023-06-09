Швентек о том, хочет ли доминировать на РГ, как Надаль: «Не сказала бы, что у меня такая мотивация. Это не мой стиль»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек высказалась о том, что вышла в третий финал «Ролан Гаррос» за четыре года.

На пресс-конференции у нее спросили, есть ли у нее желание доминировать в Париже, как Рафаэль Надаль.

– Не сказала бы, что у меня такая мотивация. Это не мой стиль. Я скорее тот человек, который каждый день выкладывается по максимуму и надеется на лучшее.

То, что уже сделал и продолжает делать Рафа, потрясающе. Никогда не думала, что смогу так же. Для меня это было недосягаемо. И пусть он столько лет играл на таком высоком уровне, не уверена, что смогу так же.

Но я буду соревноваться, сохранять спокойствие и постепенно двигаться вперед каждый год. Я действительно об этом не думала.

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