Хачанов о матче с Джоковичем: «Не получается просто бить – бум-бум-бум, влево-вправо. Всегда нужно строить розыгрыш»

Карен Хачанов прокомментировал то, что проиграл Новаку Джоковичу 9 из 10 матчей.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» он уступил 6:4, 6:7(0), 2:6, 4:6.

«Каждый раз была новая история и новый матч. Сегодня я снова был близок, это был самый упорный из наших последних матчей.

Конечно, имеет значение, что это «Большой шлем», пятисетовый формат. Сегодня я растянул матч на четыре сета, у меня была возможность повести 2:0 по сетам. Я давил на него намного сильнее, чем во второй половине матча.

Есть ощущение, что он всегда находит способ создать тебе проблемы. Всегда давит, и ты это знаешь.

В какой-то момент ты его не закрываешь, и становится все сложнее и сложнее. Он всегда ищет решения, всегда что-то меняет. Не получается просто бить – бум-бум-бум, влево-вправо. Всегда нужно строить розыгрыш.

В теннис играют двое. Иногда ты можешь что-то сделать лучше, иногда он что-то делает хорошо. По-моему, он провел идеальный тай-брейк. Может быть, я мог что-то сделать лучше, но у него все удары были правильными, он все попал.

Он прибавил, начал играть агрессивнее и вырвал победу на тай-брейке. И в следующем сете у меня в первом гейме были удары, которые я мог попасть. Но после этого он захватил контроль».

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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