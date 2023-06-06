Коко Гауфф: «Некоторые считают парижан грубыми, такая у них репутация. Но я не жду любезностей, поэтому меня это не беспокоит»

Коко Гауфф поделилась мнением о парижских зрителях.

– Зрители «Ролан Гаррос» известны тем, что они очень заряжены и иногда жесткие.

– Да, я знаю.

– Что вы слышали об этом до того, как начали здесь играть, и каким в сравнении с этим оказался ваш личный опыт?

– Да, безусловно, я играла здесь юниорский турнир, и до финала на трибунах никого не было. На финале зрители были очень заряжены. Хотя в последние пару недель им нравится свистеть (улыбается).

Мне очень понравилось. Я помню, как ошиблась в парном матче, вчера не смогла пробить суперлегкий смэш. Я бросила ракетку на корт, разозлилась, и меня потихоньку начали освистывать. А потом они начали аплодировать и подбадривать. Я засмеялась, потому что была в замешательстве. Я такая: «Ребята, вы освистываете меня за то, что я ошиблась, а потом подбадриваете, потому что другая команда выиграла очко?» Я была в замешательстве.

Если честно, мне это нравится. Я даже не считаю это свистом, потому что это не звучит как свист. Не знаю, на что это похоже.

Но мне нравятся здешние зрители. Мне нравится, что они не боятся... Конечно, есть предел, но они не боятся самовыражаться. Я считаю, что это создает атмосферу, в которой мне очень весело играть.

– Расскажите о настроении, что вам нравится, как вы себя ощущаете.

– Мне просто нравится здесь гулять. Я знаю, что некоторые считают парижан грубыми, такая у них репутация. Но меня это не беспокоит. Я просто занимаюсь своими делами. Я не жду любезностей или чего-то подобного, поэтому меня это не беспокоит.

Но, конечно, я бывала в Париже только летом и уверена, что в другое время года здесь не так красиво. Но погода отличная. Я обожаю гулять по городу. Мне нравится наблюдать за людьми. Здесь очень крутая мода. Это мне очень нравится.

«Хуже французов только парижане». Болельщики «Ролан Гаррос» любят ухать на все подряд – и это злит игроков

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе