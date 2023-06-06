Швентек о том, что парижские зрители много свистят: «Они придирчивы, поэтому я стараюсь быть вежливой и поменьше разговаривать с судьями»

Ига Швентек поделилась мнением о парижских зрителях.

– Зрители «Ролан Гаррос» известны тем, что они очень заряжены и много свистят. Хотелось бы узнать, что вы знали о зрителях до того, как начали здесь играть, и как вы ощущаете себя здесь теперь.

– Что я знаю о зрителях?

– Насчет свиста и энергии в целом и какой опыт у вас лично.

– Мне очень повезло, что у меня пока нет такого опыта (смеется). Но могу сказать, что они бывают жесткими, с другой стороны, они правда очень заряжены.

Если честно, здорово, что даже в квалификации или в первом круге у нас бывают полные трибуны, и турнир упрощает людям посещение. Атмосфера отличная.

Например, когда играл Даниил, на трибунах уже в первом круге пошла волна – это просто безумие. Я знаю, что они заряжены, но еще – что они придирчивы и иногда им не нравятся определенные ситуации. Поэтому я стараюсь быть вежливой и поменьше разговаривать с судьями.

Я лишь надеюсь, что они будут активнее болеть и меньше свистеть на моих матчах, а я всеми силами постараюсь вести себя как следует.

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