Зверев впервые после травмы выиграл четыре матча подряд и пятый раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл Григора Димитров – 6:1, 6:4, 6:3.

Немец пятый раз за последние шесть лет вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Всего он девятый раз добрался до этой стадии на «Большом шлеме».

В Париже Зверев впервые за год выиграл четыре матча подряд. Последний раз ему это удавалось на «Ролан Гаррос»-2022, где в полуфинале он порвал связки голеностопа и выбыл до конца сезона.

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7 комментариев

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Ничего Смешного
Мне Саня очень нравится , но пока не стабилен.
+2
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Aa aaa
Ответ daiv18
3 пф подряд на Гарросе судя по всему назревает, как игрок он все таки классом выше Даниила
🤦🏻‍♂️
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Lada_ok
Медведева нет, вот и выиграл 4 матча😉
+1
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Vale1
Этчеверри ему по силам должен быть.
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Андрей Судалин
Реально хорош. Рууда можно проходить с такой игрой да и в финале, если Алькарас или Джокович не пиканут, побороться.
0
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Vale1
Ответ Lada_ok
Медведева нет, вот и выиграл 4 матча😉
Ну)) Бояться больше некого)) А может, он с Даней договорился, чтобы тот проиграл и не мешал))
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