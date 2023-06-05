Зверев впервые после травмы выиграл четыре матча подряд и пятый раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Экс-вторая ракетка мира в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл – 6:1, 6:4, 6:3.

Немец пятый раз за последние шесть лет вышел в четвертьфинал « ». Всего он девятый раз добрался до этой стадии на «Большом шлеме».

В Париже Зверев впервые за год выиграл четыре матча подряд. Последний раз ему это удавалось на «Ролан Гаррос»-2022, где в полуфинале он порвал связки голеностопа и выбыл до конца сезона.

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