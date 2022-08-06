Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет: «Я всегда боялся, что соперники будут чувствовать себя сильнее, если узнают о моей болезни»

Вторая ракетка мира подтвердил предположения, что у него диабет. Также немец сообщил о создании в Гамбурге фонда, который будет помогать детям с этим заболеванием, в частности предоставлять инсулин и другие лекарства и финансировать проекты.

Зверев впервые публично высказался о болезни. Сообщается, что в четыре года у него диагностировали диабет первого типа.

«До сих пор мало кто знал, что у меня диабет. Я всегда боялся, что соперники будут чувствовать себя сильнее в матчах против меня, если узнают о моей болезни. Сейчас все по-другому, и я больше об этом не беспокоюсь.

В детстве я мало об этом задумывался, но со временем стал все больше. Я хочу показать, что с этой болезнью можно многого достичь. Теперь, спустя много лет и уже добившись успеха, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы выступить с этой инициативой.

Я в привилегированном положении и живу так, как всегда хотел. Я всегда хотел играть в теннис, ездить по всему миру на турниры и стать одним из лучших теннисистов в мире. Тем, что мне это удалось, я обязан прежде всего родителям и брату, которые всегда безоговорочно поддерживали меня и продолжают поддерживать.

Я прекрасно понимаю, что не всем детям так повезло, поэтому для меня очень важно отдавать что-то взамен и помогать другим на их пути».

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