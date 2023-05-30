Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Блинкова, Алькарас и Джокович проведут матчи на центральном корте, Касаткина сыграет вторым запуском, Рублев и Хачанов – третьим
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 31 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Камила Джорджи – Джессика Пегула (3);
- Каролин Гарсия (5) – Анна Блинкова;
- Карлос Алькарас (1) – Таро Даниэль;
- (не раньше 21:15) Новак Джокович (3) – Мартон Фучович.
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Роберто Карбаллес Баэна – Стефанос Циципас (5);
- Маркета Вондроушова – Дарья Касаткина (9);
- Ирина Шиманович – Арина Соболенко (2);
- Люка Пуй – Кэмерон Норри (14).
На Корте Симоны Матье сыграют:
- Сторм Хантер – Элина Свитолина;
- Стэн Вавринка – Танаси Коккинакис;
- Корентен Муте – Андрей Рублев (7);
- Леолия Жанжан – Элина Аванесян (LL).
Варвара Грачева поборется со Слоун Стивенс третьим запуском на Корте №14.
Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова (15) сыграют вторым запуском на Корте №7.
Последним запуском на этот же корт выйдут Александр Шевченко и Лоренцо Музетти (17).
Карен Хачанов (11) встретится с Раду Алботом третьим запуском на Корте №6.
Анастасия Потапова (24) встретится с Майар Шериф вторым запуском на Корте №12.
Камилла Рахимова поборется с Магдаленой Фрех последним запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.
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