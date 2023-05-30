Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Блинкова, Алькарас и Джокович проведут матчи на центральном корте, Касаткина сыграет вторым запуском, Рублев и Хачанов – третьим

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 31 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

– (3);

(5) – ;

(1) – ;

(не раньше 21:15) (3) – .

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

– (5);

– (9);

Ирина Шиманович – (2);

– (14).

На Корте Симоны Матье сыграют:

Сторм Хантер – ;

– ;

– (7);

Леолия Жанжан – (LL).

поборется со третьим запуском на Корте №14.

и (15) сыграют вторым запуском на Корте №7.

Последним запуском на этот же корт выйдут и (17).

(11) встретится с третьим запуском на Корте №6.

(24) встретится с вторым запуском на Корте №12.

поборется с Магдаленой Фрех последним запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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