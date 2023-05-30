Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Блинкова, Алькарас и Джокович проведут матчи на центральном корте, Касаткина сыграет вторым запуском, Рублев и Хачанов – третьим

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 31 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На Корте Симоны Матье сыграют:

Варвара Грачева поборется со Слоун Стивенс третьим запуском на Корте №14.

Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова (15) сыграют вторым запуском на Корте №7.

Последним запуском на этот же корт выйдут Александр Шевченко и Лоренцо Музетти (17).

Карен Хачанов (11) встретится с Раду Алботом третьим запуском на Корте №6.

Анастасия Потапова (24) встретится с Майар Шериф вторым запуском на Корте №12.

Камилла Рахимова поборется с Магдаленой Фрех последним запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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4 комментария

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dimon 2.0
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а джоковичу будут аплодировать мусульманские граждане-болельщики из франции ??
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hrjushechka
Либо ссылка у вас битая на расписание, либо запрет для чтения в России.
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Юрий Шептухин
Ответ dimon 2.0
а джоковичу будут аплодировать мусульманские граждане-болельщики из франции ??
А почему нет?
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Юрий Шептухин
А почему нет?
ну сложи два плюс два...
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