Павлюченкова и Свитолина выступят на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу
Опубликована заявка на «Ролан Гаррос»-2023, который пройдет с 28 мая по 11 июня.
Женский список возглавила №1 Ига Швентек.
По защищенному рейтингу планируют сыграть 11 теннисисток:
- финалистка-2021 Анастасия Павлюченкова;
- Элина Свитолина;
- Дженнифер Брэди;
- Дарья Сэвилл;
- Патриция Мария Циг;
- Сара Соррибес-Тормо;
- Кристина Кучова.
Последней по рейтингу попала №99 Осиан Доден, первая запасная – Магдалена Фрех.
В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.
Полностью заявка здесь.
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