Павлюченкова и Свитолина выступят на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на «Ролан Гаррос»-2023, который пройдет с 28 мая по 11 июня.

Женский список возглавила №1 Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют сыграть 11 теннисисток:

Последней по рейтингу попала №99 Осиан Доден, первая запасная – Магдалена Фрех.

В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.

Полностью заявка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе