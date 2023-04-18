Павлюченкова и Свитолина выступят на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Симона Халеп Кристина Кучова Дарья Сэвилл Элина Свитолина Дженнифер Брэди Сара Соррибес-Тормо Патриция Мария Циг Ига Швентек Теннис

Опубликована заявка на «Ролан Гаррос»-2023, который пройдет с 28 мая по 11 июня.

Женский список возглавила №1 Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют сыграть 11 теннисисток:

Последней по рейтингу попала №99 Осиан Доден, первая запасная – Магдалена Фрех.

В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.

Полностью заявка здесь.

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9 комментариев

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goodloser
На данный момент и Павлюченкова, и Свитолина совершенно разобранные. Настолько, что за полтора месяца привести себя хотя бы в относительный порядок им будет сложно.
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karlsson27
За Халеп я как-то пропустил...
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Mish
Вауу Дженнифер Брэди
+4
-3
+1
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encaro_one
О Симоне как долго не слышно. 6+ месяцев разбирательство, да еще и при запросе об ускорении дела.
Не зацепили ли и румынское антидопинговое агентство
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goodloser
Ответ Nikita Panin
Интересно, почему Женя Родина скипает? Рейтинг ей вполне позволяет.
Обычный рейтинг не позволяет. По защищённому рейтингу Родина могла играть максимум в двух турнирах Большого Шлема, и обе опции она уже использовала.
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sedric
Ответ encaro_one
О Симоне как долго не слышно. 6+ месяцев разбирательство, да еще и при запросе об ускорении дела. Не зацепили ли и румынское антидопинговое агентство
Пишут, 30 апреля будет суд.
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