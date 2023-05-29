Ковачевич перед матчем с Джоковичем: «Пару лет назад он дал мне много хороших советов, которые я применяю до сих пор»

Александар Ковачевич рассказал о помощи Новака Джоковича.

Сегодня они встретятся в первом круге «Ролан Гаррос».

«В Аделаиде мы вместе играли в футбол, было весело, а пару лет назад в Нью-Йорке он дал мне много хороших советов, которые я применяю до сих пор. В основном они касаются физподготовки и питания. Не буду раскрывать его режим, но для меня это была очень ценная информация.

До того момента самым профессиональным игроком, которого я видел, был мой товарищ по колледжу Александр Вукич, и он тоже не знал, что именно он делает. Поэтому было очень ценно провести время с Новаком и увидеть, как он работает.

Разминаясь перед матчами, прежде чем тренироваться на корте, Новак час занимается всем остальным, начиная с психологической подготовки. И для меня было очень ценно увидеть, как он ведет себя вне корта. Как я уже сказал, я до сих пор применяю то, чему тогда научился», – сказал №101 рейтинга ATP.

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