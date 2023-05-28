«Джокович помогает мне финансово, дает корты, тренеров – все, что нужно для карьеры». 19-летний Медьедович – перед дебютом на ТБШ

Теги Новак Джокович ATP Хамад Медьедович Теннис

19-летний Хамад Медьедович рассказал, как ему помогает Новак Джокович.

На «Ролан Гаррос» Медьедович прошел квалификацию и впервые выступит в основной сетке «Большого шлема».

«У него можно многому научиться – и на корте, и за его пределами. Мне нравится смотреть, насколько он дисциплинированный. Он все делает ради тенниса – даже когда не тренируется.

И он мне много раз об этом говорил: «Нужно жить теннисом, даже когда ты не на корте. Нужно делать все с прицелом на теннис. Когда спишь, ешь, куда-то идешь, нужно постоянно думать, что сделает тебя лучше».

Он работает, даже когда не работает. По-моему, это его лучшая черта.

Новак помогает мне финансово, дает корты, тренеров – все, что нужно для карьеры. Он мне очень помог. Он оплатил все, что нужно профессиональному теннисисту.

Он помогал мне, когда это было нужно, и до сих пор помогает. Я рад, что он рядом».

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6 комментариев

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dedpihto59
Новаку респект ‼️
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генгбенг
там бычара такой вырос
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну с таким Патроном грех не стать отличным теннисистом
+1
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Ma-Tzu
А когда они встретятся между собой...
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Евгений Фабиянчук
а Рафулик стрижет бешеное бабло с детей в свой распиаренной академии, при том, что сам совершенно не бедствует. вот и всё, вот и вся разница
+1
-1
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Лёля Иванова
Ответ генгбенг
там бычара такой вырос
😁 почему-то мультик вспомнила, где теленок рос под присмотром волка, и потом подросший волку говорит - Папаня!
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