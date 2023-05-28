«Джокович помогает мне финансово, дает корты, тренеров – все, что нужно для карьеры». 19-летний Медьедович – перед дебютом на ТБШ

19-летний Хамад Медьедович рассказал, как ему помогает Новак Джокович.

На «Ролан Гаррос» Медьедович прошел квалификацию и впервые выступит в основной сетке «Большого шлема».

«У него можно многому научиться – и на корте, и за его пределами. Мне нравится смотреть, насколько он дисциплинированный. Он все делает ради тенниса – даже когда не тренируется.

И он мне много раз об этом говорил: «Нужно жить теннисом, даже когда ты не на корте. Нужно делать все с прицелом на теннис. Когда спишь, ешь, куда-то идешь, нужно постоянно думать, что сделает тебя лучше».

Он работает, даже когда не работает. По-моему, это его лучшая черта.

Новак помогает мне финансово, дает корты, тренеров – все, что нужно для карьеры. Он мне очень помог. Он оплатил все, что нужно профессиональному теннисисту.

Он помогал мне, когда это было нужно, и до сих пор помогает. Я рад, что он рядом».

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