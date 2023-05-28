Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Турнир начнут Алькарас, Джокович, Кудерметова, Карацев, Павлюченкова

« » опубликовал расписание второго игрового дня, 29 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:

(16) – ;

(3) – Александар Ковачевич;

(5) – ;

(не раньше 21:15 мск) (8) – Александр Мюллер.

На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:

(WC) – (14);

(LL) – (12);

(1) – Флавио Коболли (Q);

(10) – Элизабетта Коччаретто.

(11) сыграет с Анной Каролиной Шмидловой последним запуском на Корте №6.

поборется с Ребеккой Марино вторым запуском на Корте №5.

(Q) встретится с вторым запуском на Корте №8.

Первым запуском на Корте №9 сыграет с .

Последним запуском на тот же корт выйдут и Исалин Бонавентюр.

(23) встретится с Викторией Томовой последним запуском на Корте №12.

поборется с вторым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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