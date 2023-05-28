Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Турнир начнут Алькарас, Джокович, Кудерметова, Карацев, Павлюченкова
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание второго игрового дня, 29 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:
- Каролина Плишкова (16) – Слоун Стивенс;
- Новак Джокович (3) – Александар Ковачевич;
- Каролин Гарсия (5) – Сиюй Ван;
- (не раньше 21:15 мск) Янник Синнер (8) – Александр Мюллер.
На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:
- Бенуа Пэр (WC) – Кэмерон Норри (14);
- Элина Аванесян (LL) – Белинда Бенчич (12);
- Карлос Алькарас (1) – Флавио Коболли (Q);
- Петра Квитова (10) – Элизабетта Коччаретто.
Вероника Кудерметова (11) сыграет с Анной Каролиной Шмидловой последним запуском на Корте №6.
Диана Шнайдер поборется с Ребеккой Марино вторым запуском на Корте №5.
Аслан Карацев (Q) встретится с Алексеем Попыриным вторым запуском на Корте №8.
Первым запуском на Корте №9 Анастасия Павлюченкова сыграет с Линдой Фрухвиртовой.
Последним запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Исалин Бонавентюр.
Екатерина Александрова (23) встретится с Викторией Томовой последним запуском на Корте №12.
Варвара Грачева поборется с Дальмой Гальфи вторым запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.
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