Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Турнир начнут Алькарас, Джокович, Кудерметова, Карацев, Павлюченкова

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание второго игрового дня, 29 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:

На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:

Вероника Кудерметова (11) сыграет с Анной Каролиной Шмидловой последним запуском на Корте №6.

Диана Шнайдер поборется с Ребеккой Марино вторым запуском на Корте №5.

Аслан Карацев (Q) встретится с Алексеем Попыриным вторым запуском на Корте №8.

Первым запуском на Корте №9 Анастасия Павлюченкова сыграет с Линдой Фрухвиртовой.

Последним запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Исалин Бонавентюр.

Екатерина Александрова (23) встретится с Викторией Томовой последним запуском на Корте №12.

Варвара Грачева поборется с Дальмой Гальфи вторым запуском на Корте №13.  

Полностью расписание здесь.

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