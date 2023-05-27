18-летний Фис о первом титуле ATP: «Теперь хочу большего»

Теги ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Артур Фис Теннис

Артур Фис прокомментировал победу над Франсиско Серундоло в финале в Лионе – 6:3, 7:5.

Француз, которому 12 июня исполнится 19 лет, выиграл первый титул ATP в карьере.

«Я запомню это навсегда. Это была отличная неделя, просто потрясающая. Я рад, что победил и теперь хочу большего. У меня был тяжелый полуфинал (Фис на решающем тай-брейке за 3 часа обыграл Брэндона Накашиму – Sports.ru). Сегодня вышел на корт не очень энергичным, но я был сконцентрирован на своей игре и старался изо всех сил.

Я чувствовал, что хорошо играю на этой неделе, но, наверное, не ожидал, что смогу выиграть турнир», – сказал Фис в интервью на корте.

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1 комментарий

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Евгений Фабиянчук
грохни Фокину на РГ, будь человеком🙏
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