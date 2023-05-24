Микаэля Имера дисквалифицировали с турнира в Лионе. Он разбил ракетку о судейскую вышку

Теги происшествия ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Микаэль Имер судьи Артур Фис Теннис

53-ю ракетку мира Микаэля Имера дисквалифицировали с матча против Артура Фиса в Лионе.

Он разозлился на судью за то, что он не спустился проверить отметку при счете 5:5 30:30. Он долго спорил и просил показать ему отметку, но ничего не добился.

Спустя несколько розыгрышей он проиграл гейм на подаче и вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку. После этого на корт вышел супервайзер и снял Имера с турнира.

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26 комментариев

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Typizza
Судья тоже увалень, лень было слезть с табуретки и проверить. Не сделал этого и спровоцировал нервный срыв у игрока, который перебрал с агрессией, конечно.
+42
-3
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Очередной пример вседозволенности и безнаказанности судей, а также по большей части их бесполезности на корте.
Ну а отказ судьи спуститься и выполнить свою работу, проверить отметку на поверхности корта по запросу игрока, наверняка останется без внимания и каких-либо последствий для него. Это печально.
+32
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Dym86
30-30 5-5. Такой важный момент, а судье пофиг. Ладно бы заиграли момент, но ведь только один отбой на автомате был после аута.
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76% Заболотного
Горячий народ эти шведы.
+8
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Денис Шмелев
Ответ mamapapaya
Псих конечно. Но помнится Звереву за такую же выходку, еще и похуже когда судья еле ноги убрал, ничего не было.
Ну была условная дисквалификация на 8 недель и штраф $25 тыс. Причем он сделал это уже после поражения в матче. Если бы во время матча или после победы, то наверняка дисквалифицировали бы с турнира.
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Никита Волк
Я помню Тима судья в похожей ситуации также послал и не стал ничего проверять. Увидел аут - останавливай розыгрыш и проси проверку, а не делай это после того, как продолжил играть и проиграл розыгрыш ошибкой.
+6
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ugmyanswer
Ответ Никита Волк
Я помню Тима судья в похожей ситуации также послал и не стал ничего проверять. Увидел аут - останавливай розыгрыш и проси проверку, а не делай это после того, как продолжил играть и проиграл розыгрыш ошибкой.
Так он этот отскок и отбил в аут еле дотянувшись
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maSha
Ответ mamapapaya
Псих конечно. Но помнится Звереву за такую же выходку, еще и похуже когда судья еле ноги убрал, ничего не было.
У Зверева это после матча случилось. И то, его сняли с турнира и в паре, и в одиночке.
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nick-basil
Момент судейский неоднозначный, но Имер неоднократно выпадает из норм поведения. Накажут примерно - и это будет правильно!
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Никита Волк
Ответ ugmyanswer
Так он этот отскок и отбил в аут еле дотянувшись
Да, секунд 5 готовился к удару, который у него не получился, хотя мог сразу попросить проверить аут, как делают все остальные
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goodloser
Судья абсолютно прав в том, что не стал проверять след. Имер потребовал проверить след только после того, как линейный зафиксировал аут после его следующего удара. Согласно правилам, проверять можно только последний удар в розыгрыше. Имер мог остановить игру, пока мяч после его удара был в воздухе, но он этого не сделал.
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ugmyanswer
Ответ Typizza
Судья тоже увалень, лень было слезть с табуретки и проверить. Не сделал этого и спровоцировал нервный срыв у игрока, который перебрал с агрессией, конечно.
Полностью согласен
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Arsen_Kop
Хорошо , что в теннис не играют топорами)))
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Williamssss
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Сейчас нарисуется киргиз и заноет , что, мол, а если бы я так сделал, то они вообще бы...
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ugmyanswer
Жёстко, вроде спокойный чунга-чанга был
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mamapapaya
Псих конечно. Но помнится Звереву за такую же выходку, еще и похуже когда судья еле ноги убрал, ничего не было.
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maSha
А этот Имер камеру на каком-то турнире разбил? Я их с братом не различаю.)
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ugmyanswer
Писец, на двух турнирах в один день
Дисквалификация, снятие по ходу игры и снятие до игры
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Григорий Федотов
Ответ imaxim
Ещё бы дисквал хотя бы месяца на 3 дополнительный
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ugmyanswer
Ответ Григорий Федотов
Комментарий удален модератором
Согласен
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Новый Орлеан
Ответ Dym86
А как же блм? Отстранить супервайзера!
Расизм в чистом виде. Орги извиняются и зачисляют 100К на счёт.
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Новый Орлеан
Ответ 76% Заболотного
Горячий народ эти шведы.
Особенно чорные.
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ugmyanswer
Ответ goodloser
Судья абсолютно прав в том, что не стал проверять след. Имер потребовал проверить след только после того, как линейный зафиксировал аут после его следующего удара. Согласно правилам, проверять можно только последний удар в розыгрыше. Имер мог остановить игру, пока мяч после его удара был в воздухе, но он этого не сделал.
Так он же сразу пошёл к этой отметке
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