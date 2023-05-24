Микаэля Имера дисквалифицировали с турнира в Лионе. Он разбил ракетку о судейскую вышку

53-ю ракетку мира Микаэля Имера дисквалифицировали с матча против Артура Фиса в Лионе.

Он разозлился на судью за то, что он не спустился проверить отметку при счете 5:5 30:30. Он долго спорил и просил показать ему отметку, но ничего не добился.

Спустя несколько розыгрышей он проиграл гейм на подаче и вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку. После этого на корт вышел супервайзер и снял Имера с турнира.

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