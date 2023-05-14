Швентек о том, какую книгу сейчас читает: «Биографию Леонардо да Винчи. Очень интересная и длинная»

Первая ракетка мира рассказала, какую книгу сейчас читает.

«Биографию Леонардо да Винчи. Написал тот же человек, что и книгу про Стива Джобса. Очень интересная и длинная, так что нужно много времени и иногда терпения. Я ее уже четыре недели читаю.

Я мало что знаю об искусстве, так что полезно понять, как создавались эти картины, и поглубже их узнать. Потому что обычно я смотрю на картины, и мало что вижу (смеется). Так что полезно прочитать книгу, которая все объяснит».

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