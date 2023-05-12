Джокович о травме локтя: «Все хорошо. Конечно, всегда есть какие-то проблемы, которые беспокоят»

Новак Джокович прокомментировал травму локтя.

Из-за проблем с ним он пропустил «Мастерс» в Мадриде, завершившийся на прошлой неделе.

Сегодня серб стартует в Риме.

«Все хорошо. Все хорошо. Конечно, всегда есть какие-то проблемы, которые беспокоят. Это нормально. И когда тебе уже не 25 лет, ты испытываешь это чуть чаще, чем раньше (улыбается). Нужно чуть больше времени на восстановление.

Но я хорошо себя чувствую. Скучаю по борьбе. Я люблю играть в Риме. Исторически Рим был для меня хорошим турниром, я добивался тут успехов, много раз его выигрывал, провел много финалов. Это мой самый успешный грунтовый турнир и самый важный перед «Ролан Гаррос».

Надеюсь, он снова послужит отличным трамплином перед тем, что будет в Париже, где я хочу показать максимум».

Джокович плохо стартовал на грунте. У него серьезные проблемы?

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