Мадрид (ATP). Медведев может сыграть с Марреем, Циципас – с Тимом, Рублев, Хачанов и Алькарас попали в одну четверть

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

(2) во втором круге встретится с или квалифаером. В его четверти вторым топ-сеяным стал (8), который поборется с Кристофером О’Коннеллом или .

(5) посеян в верхней четверти и стартует против или . (1) начнет матчем с или .

Там же (10) стартует против или квалифаера.

Во вторую четверть попали (3), который стартует против победителя матча между двумя квалифаерами, и (6), первым соперником которого станет или .

В третьей четверти (4) сыграет с или , а (7) – с Джейсоном Кублером или .

Полностью сетка здесь.

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