Мадрид (ATP). Медведев может сыграть с Марреем, Циципас – с Тимом, Рублев, Хачанов и Алькарас попали в одну четверть

Теги Энди Маррей ATP Стэн Вавринка Филип Краинович Mutua Madrid Open Душан Лайович Доминик Тим Кайл Эдмунд Карен Хачанов Андрей Рублев Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Даниэль Элахи Галан Даниил Медведев Тиаго Монтейро Александр Бублик Каспер Рууд Стефанос Циципас Эмиль Руусувуори Юго Эмбер Карлос Алькарас Максим Кресси Хольгер Руне Теннис

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

Даниил Медведев (2) во втором круге встретится с Энди Марреем или квалифаером. В его четверти вторым топ-сеяным стал Тэйлор Фриц (8), который поборется с Кристофером О’Коннеллом или Филипом Краиновичем.

Андрей Рублев (5) посеян в верхней четверти и стартует против Стэна Вавринки или Максима Кресси. Карлос Алькарас (1) начнет матчем с Юго Эмбером или Эмилем Руусувуори.

Там же Карен Хачанов (10) стартует против Тиаго Монтейро или квалифаера.

Во вторую четверть попали Каспер Рууд (3), который стартует против победителя матча между двумя квалифаерами, и Хольгер Руне (6), первым соперником которого станет Александр Бублик или Даниэль Элахи Галан.

В третьей четверти Стефанос Циципас (4) сыграет с Домиником Тимом или Кайлом Эдмундом, а Феликс Оже-Альяссим (7) – с Джейсоном Кублером или Душаном Лайовичем.

Полностью сетка здесь.

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33 комментария

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Антон Тимофеев
Даниил второй сеяный на Мастерсе... А ведь в середине февраля такое казалось фантастикой. Как же Медведев перевернул все за 2 месяца.
+15
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+14
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Tarkovski
Зверева не упомянули) Там заруба с Алькарасом уже в 1/8 намечается
+12
-1
+11
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Hardy
это Маррей может выйти на Медведева, лол
+10
-3
+7
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LeNok
У Рублёва прямо чередуются адские сетки с лёгкими)
+6
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Денис Шмелев
Ответ Россия будет свободной
Участие в мадридском мастерсе формально является обязательным, но если игрок не захочет участвовать, он просто ссылается на травму. Тогда требование об "обязательности" просто нелепо имхо
Игрокам разрешается пропускать по одному мастерсу в год, если они соответствуют одному из 3 критериев:
1. Сыграли за карьеру не менее 600 матчей
2. Играют в туре не менее 12 лет
3. Достигли возраста 31 год
Если игрок соответствует всем 3 критериям, то он полностью освобождается от обязанности играть на мастерсах.
+5
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tRIFF
У Рублёва сетка не ахти, конечно
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sedric
Ответ kyckoba
Как так получается, что у Циципаса всегда самые лёгкие сетки из топов? Думаю, опять дойдёт до финала и сольёт Алькарасу. У Дани жесть, учитывая грунт. Если пройдёт Маррея, то и Ботику любимому может проиграть.
У Циципаса всегда хорошие сетки на любимом ему грунте. А вот на других покрытиях не так. Но для первого круга Тим все таки посложнее Маррея. В Тима всегда есть надежда, что вот сейчас, и он выстрелит на грунте) В Энди надежды нет. Он уже давно на грунте никакой, сейчас в разобранной форме, и очевидно, что будет подводиться к траве.
+4
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Kaiki
Ответ Россия будет свободной
Участие в мадридском мастерсе формально является обязательным, но если игрок не захочет участвовать, он просто ссылается на травму. Тогда требование об "обязательности" просто нелепо имхо
Просто сослаться мало. В рейтинг зачетных турниров Мастерс тебе все равно пойдет, с нулем очков. И он там останется до следующего года. У Дани например Мадрид и Рим в прошлом году пропущенные в рейтинге значатся с нулем. При том что он из-за травмы вроде как пропускал.
Не знаю точные критерии, когда из-за травмы можно их пропустить без штрафа, возможно при более длительном отсутствии и за несколько недель до турнира например. В правилах это все расписано, но мне лень искать если честно. Ну и для старичков опытных правила несколько другие, им можно определенное количество пропускать.
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Антон Тимофеев
Ответ Россия будет свободной
Если Рублев доживет до Алькараса - уже будет большим событием, потому что сожрать может уже Вавринка. У Медведева легкая и четверть сетки, и половина
Будь это хард, хорошие шансы на финал. Но, увы, это грунт. Надеюсь, Даниил отдохнул.
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ProLL
Ответ Антон Тимофеев
Маррей во 2 круге - это неприятно((( У Даниила сетка, конечно, получше, чем в МК, но просто не будет, Мастерс есть Мастерс. Ну, хоть Зверева нет у Даниила, возможно, увидим матч Зверев-Алькарас)))
Последние 2 матча Маррея - это страх и ужас, он выглядел совершенно разобранным. С таким теннисом Энди и против квалифаера будет сложно.
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Антон Тимофеев
Маррей во 2 круге - это неприятно((( У Даниила сетка, конечно, получше, чем в МК, но просто не будет, Мастерс есть Мастерс. Ну, хоть Зверева нет у Даниила, возможно, увидим матч Зверев-Алькарас)))
+4
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Россия будет свободной
Ответ Антон Тимофеев
Будь это хард, хорошие шансы на финал. Но, увы, это грунт. Надеюсь, Даниил отдохнул.
Это клише немного переоценено имхо.
Медведев всегда есть Медведев
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Россия будет свободной
Будет забавно, если Лайович укажет на выход и новоиспеченному лицу Диор )
+2
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sedric
Ответ ProLL
Последние 2 матча Маррея - это страх и ужас, он выглядел совершенно разобранным. С таким теннисом Энди и против квалифаера будет сложно.
Энди сейчас будет отлетать от всех в первом раунде, не думаю, что он вообще с Медведевым встретится. Очевидно, что ставка Энди на то, чтобы забить на грунтовый сезон и готовиться к траве.
+2
0
+2
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Россия будет свободной
Ответ Денис Шмелев
Игрокам разрешается пропускать по одному мастерсу в год, если они соответствуют одному из 3 критериев: 1. Сыграли за карьеру не менее 600 матчей 2. Играют в туре не менее 12 лет 3. Достигли возраста 31 год Если игрок соответствует всем 3 критериям, то он полностью освобождается от обязанности играть на мастерсах.
сначала подумал, что ты шутишь,
но погуглил: всё так и есть )
+2
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maSha
Ответ astatnik
а где джокович?
Снялся.
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astatnik
а где джокович?
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Андрей Судалин
Все грунтовики (Зверев, Рууд, Руне, Музетти, агуты-бусты) у Алькараса. У Медведя вполне рабочая сетка - одни америкосы, а из грунтовых монстров только Циципас в полуфинале возможен, но ему тоже надо дойти. Если не будут ставить ночью после ливня и удастся избежать трёхчасовых марафонов, то шансы далеко пройти вполне нормальные.
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Россия будет свободной
Если Рублев доживет до Алькараса - уже будет большим событием, потому что сожрать может уже Вавринка.

У Медведева легкая и четверть сетки, и половина
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Dym86
Ну почему Рублев к Алькараса, а не к Рууууду!?
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acr
Ответ astatnik
ого, зачем ехал в баню чтоб потом снятся с мадрида?
В Бане его же турнир а снялся изза локтя. И я смотрел матч с Лаовичем- возможно Новак почуствовал дискомфорт и изящно слил тай Душану. А тот и турнир затащил)).
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kyckoba
Ответ sedric
У Циципаса всегда хорошие сетки на любимом ему грунте. А вот на других покрытиях не так. Но для первого круга Тим все таки посложнее Маррея. В Тима всегда есть надежда, что вот сейчас, и он выстрелит на грунте) В Энди надежды нет. Он уже давно на грунте никакой, сейчас в разобранной форме, и очевидно, что будет подводиться к траве.
Ну Тим пока и на любимом грунте никакой) для Циципаса точно не станет проблемой. А вот принц грунта Медведев может от кого угодно на этом покрытии отлететь.
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Лёля Иванова
Ответ Россия будет свободной
Если Рублев доживет до Алькараса - уже будет большим событием, потому что сожрать может уже Вавринка. У Медведева легкая и четверть сетки, и половина
Если Маррея пройдёт, грунт всё же
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astatnik
Ответ maSha
Снялся.
ого, зачем ехал в баню чтоб потом снятся с мадрида?
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ProLL
Ответ sedric
Энди сейчас будет отлетать от всех в первом раунде, не думаю, что он вообще с Медведевым встретится. Очевидно, что ставка Энди на то, чтобы забить на грунтовый сезон и готовиться к траве.
Странно тогда, что он вообще играет грунт. Видно, что многочисленные затяжные матчи здорово ударили по его физике, он снова очень плохо двигается. Надеюсь, до травы восстановится, хотелось бы увидеть Энди хотя бы образца АО или Дохи на Уиме.
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