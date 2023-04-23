Мадрид (ATP). Медведев может сыграть с Марреем, Циципас – с Тимом, Рублев, Хачанов и Алькарас попали в одну четверть
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе.
Даниил Медведев (2) во втором круге встретится с Энди Марреем или квалифаером. В его четверти вторым топ-сеяным стал Тэйлор Фриц (8), который поборется с Кристофером О’Коннеллом или Филипом Краиновичем.
Андрей Рублев (5) посеян в верхней четверти и стартует против Стэна Вавринки или Максима Кресси. Карлос Алькарас (1) начнет матчем с Юго Эмбером или Эмилем Руусувуори.
Там же Карен Хачанов (10) стартует против Тиаго Монтейро или квалифаера.
Во вторую четверть попали Каспер Рууд (3), который стартует против победителя матча между двумя квалифаерами, и Хольгер Руне (6), первым соперником которого станет Александр Бублик или Даниэль Элахи Галан.
В третьей четверти Стефанос Циципас (4) сыграет с Домиником Тимом или Кайлом Эдмундом, а Феликс Оже-Альяссим (7) – с Джейсоном Кублером или Душаном Лайовичем.
Полностью сетка здесь.
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1. Сыграли за карьеру не менее 600 матчей
2. Играют в туре не менее 12 лет
3. Достигли возраста 31 год
Если игрок соответствует всем 3 критериям, то он полностью освобождается от обязанности играть на мастерсах.
Не знаю точные критерии, когда из-за травмы можно их пропустить без штрафа, возможно при более длительном отсутствии и за несколько недель до турнира например. В правилах это все расписано, но мне лень искать если честно. Ну и для старичков опытных правила несколько другие, им можно определенное количество пропускать.
Медведев всегда есть Медведев
но погуглил: всё так и есть )
У Медведева легкая и четверть сетки, и половина