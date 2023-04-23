Лайович о победе над Рублевым в финале в Баня-Луке: «Со счета 5:1 в третьем сете не чувствовал ног, голова немного кружилась»

Теги Душан Лайович Андрей Рублев Теннис

Душан Лайович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в финале в Баня-Луке – 6:3, 4:6, 6:4.

«Наверное, это был самый тяжелый матч за последние полгода. Я был полностью вымотан. Со счета 5:1 в третьем сете не чувствовал ног, голова немного кружилась.

Я знал, что он будет бороться, но мне как-то удалось вытащить последний гейм. Я там даже не думал – просто играл на автомате, старался пораньше встречать мяч с форхенда.

Очень рад, что выиграл титул на этой неделе. Последний раз я играл в финале четыре года назад и с тех пор много пережил, много взлетов и падений. Наверное, эта победа стала самой неожиданной. С другой стороны, я все равно в себя верил.

Эта победа очень много для меня значит».

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2 комментария

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ChefJhonnyMorgan
Молодец Душан, очень рад за тебя 💪
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Антон Тимофеев
Да, было видно, что с 5-1 Душан неимоверно устал. Андрей мог ведь и вытащить игру, да и близок был к тому...
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