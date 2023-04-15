Хольгер Руне: «Синнеру на грунте комфортнее, чем Медведеву. Но победы есть победы. Когда побеждаешь, чувствуешь себя уверенно»

Теги ATP Даниил Медведев Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне поделился ожиданиями от полуфинала в Монте-Карло против Янника Синнера.

Накануне датчанин прошел Даниила Медведева – 6:3, 6:4.

– Жду с нетерпением, впереди отличный матч. Последние пару месяцев Синнер играет очень, очень хорошо, как и Медведев. Наверное, Синнеру на грунте комфортнее, чем Медведеву. Но опять же, победы есть победы. Когда побеждаешь, чувствуешь себя уверенно. Так было с Медведевым, и Синнер, безусловно, тоже чувствует себя комфортно.

Я должен снова играть в свой лучший теннис, с нетерпением жду полуфинала против Синнера. Мы два молодых игрока, это здорово.

– Что вы считаете его главной сильной стороной? Что бы вы хотели у него позаимствовать? Что ему стоит позаимствовать у вас?

– Думаю, многое будет зависеть от позиции на корте. У того, кто сможет занять заднюю линию, вероятно, будет больше шансов. Потому что я считаю, что у Синнера очень мощные удары, и, если у него есть время для удара, он очень опасен. Поэтому я, конечно, постараюсь не давать ему это сделать.

Разумеется, решающее значение будет иметь контроль над розыгрышами, если у меня будет шанс. Повторюсь, это увлекательный матч. Приятно видеть, что молодые игроки далеко проходят на таких турнирах. Впереди захватывающий матч.

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3 комментария

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Славонычч
Руне - победы ! 🏆
+4
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YuChu
Хольгер умело ушёл от ответа на вопрос)
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Dikki Shelton
Будет сложно. Удачи.
+4
-3
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