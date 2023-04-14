Софья Тартакова: «У первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры. Ау, ФТР! В чем заключается ваша работа?»

Теги Шамиль Тарпищев WTA Софья Тартакова Теннис

Софья Тартакова рассказала о проблемах с финансированием у россиянки Виктории Львовой.

24-летняя Львова – №18 в мировом рейтинге среди теннисисток-колясочниц. 

«Ау, ФТР! Как у вас там дела? На фото Вика Львова и ее тренер Ольга Мурина. Вика – одна из сильнейший теннисисток мира (теннис на колясках). В данный момент Ольга и Вика пытаются найти спонсора, чтобы продолжить карьеру (об этом рассказал Витя Кравченко).

Шамиль Анвярович, вы как там?

Это такой позор! Посмотрите материал Вити.

Если коротко:

– у первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры.

– речь идет о 2-3 тысячах евро.

У меня вопрос. ФТР, а в чем заключается ваша работа? Примазываться к победам Дани и Андрея?

ФТР, займитесь уже делом. Неужели у вас нет 3 тысяч евро в месяц, чтобы помочь Вике?

P.S. Шамиль Анвярович, один перелет бизнес-классом стоит дороже» – написала Тартакова в твиттере.

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18 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Адекватник
Все это понятно и проблемы понятны, но решать проблемы, обращаясь к 80ти летнему главе федерации "как вы там?" и "АУ?!" - не лучшее решение. Так вопросы не решаются, если есть желание их решить. Так просто делается хайп...
Не понял. Это намек на то, что этот 80 летний гражданин недееспособный?
Если да, то тогда что он делает на столь ответственном посту в столь почтенном возрасте?
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LeNok
А при чём тут ФТР?Есть же паралимпийский комитет который и должен этим заниматься
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Картман
Извините, но паралимпийский спорт - это не спорт. Это движение по реабилитации инвалидов, которое примазывается к шоу-бизнесу, при том, что оно "шоу-бизом" не является. Развитие этого (пардон) "шоу уродов" - это попытка изображать равенство -там, где равенства нет и быть не может. Это инвалиды, которым нужны реальные социальные программы, а не показушные "пара-чемпионы". Извините, если кого-то обидел. Но мадмуазель Тартакова - не права, спекулируя на ФТР.
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Адекватник
Все это понятно и проблемы понятны, но решать проблемы, обращаясь к 80ти летнему главе федерации "как вы там?" и "АУ?!" - не лучшее решение. Так вопросы не решаются, если есть желание их решить. Так просто делается хайп...
В яблочко!
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Eurasian /Евроазиатка
К чему все эти подначки? Цивилизованные люди просто-напросто открыли бы сбор средств через краунд-фандинг. Пользы было бы больше и меньше отрицательных эмоций.
+1
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Адекватник
Все это понятно и проблемы понятны, но решать проблемы, обращаясь к 80ти летнему главе федерации "как вы там?" и "АУ?!" - не лучшее решение. Так вопросы не решаются, если есть желание их решить. Так просто делается хайп...
+3
-3
0
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igor nn
Это не вопрос ФТР и инвалидов есть свой параолимпийский комитет..И вообще на заподе спорсмэны сами спонсоров находят.Хочет на запод пусть крутится.В стране много и других инвалидов кроме нее
+2
-5
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Сергей Шматов
Шамиль Анвярович, вы как там? Да вот с Александром Лукашенко дружественный матч доигрываем после открытия новой сауны в Витебске.
+7
-5
+2
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Андрей Судалин
Ответ TennisForever
Тут Софу поддержу,реально ,с чем заключается их работа ?😏
В распиливании бюджетных средств. В чём же ещё?
+13
0
+13
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canuck andreyka
Кто ужинает, тот и танцует. Везде в мире деньги дают под условия, так что лучше всего иметь свои.
+2
0
+2
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Nikolay Stavrogin
Все выпуски Вити Кравченко - это боль.
Этот - особенно.
И отражение "величия" этой страны.
Где чиновники купаются в награбленном, а обычные люди собирают кто сколько может спортсменам-инвалидам и тренерам с окладом 10к рублей.
А когда эти люди зарабатывают медаль для этой страны, трубят , какая мы великая спортивная держава.
А реакция на выпуски - не работа над недостатками, а проверки и полит беседы
Ненавижу
+18
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Antonbezb
лицо Тарпищева🗿
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encaro_one
А ФТР отвечает за ограниченно-подвижных в теннисе?
Нет у них своей федерации?
+3
0
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tanya_1111
К слову о том как мы потеряли Рыбакину.
+18
-2
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Bashibuzuck
Соня умничка👏👏👏
+8
-2
+6
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Denverec
Хорошо, что такие вопросы поднимаются! И это действительно позор. Успехов девчонке!
+19
-2
+17
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Ебздрогыч
Ему не до этого, он вспоминает с Батькой как его и Ельцина теннису учил
+14
-4
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TennisForever
Тут Софу поддержу,реально ,с чем заключается их работа ?😏
+39
-1
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