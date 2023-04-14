Софья Тартакова: «У первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры. Ау, ФТР! В чем заключается ваша работа?»
Софья Тартакова рассказала о проблемах с финансированием у россиянки Виктории Львовой.
24-летняя Львова – №18 в мировом рейтинге среди теннисисток-колясочниц.
«Ау, ФТР! Как у вас там дела? На фото Вика Львова и ее тренер Ольга Мурина. Вика – одна из сильнейший теннисисток мира (теннис на колясках). В данный момент Ольга и Вика пытаются найти спонсора, чтобы продолжить карьеру (об этом рассказал Витя Кравченко).
Шамиль Анвярович, вы как там?
Это такой позор! Посмотрите материал Вити.
Если коротко:
– у первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры.
– речь идет о 2-3 тысячах евро.
У меня вопрос. ФТР, а в чем заключается ваша работа? Примазываться к победам Дани и Андрея?
ФТР, займитесь уже делом. Неужели у вас нет 3 тысяч евро в месяц, чтобы помочь Вике?
P.S. Шамиль Анвярович, один перелет бизнес-классом стоит дороже» – написала Тартакова в твиттере.
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Если да, то тогда что он делает на столь ответственном посту в столь почтенном возрасте?
Этот - особенно.
И отражение "величия" этой страны.
Где чиновники купаются в награбленном, а обычные люди собирают кто сколько может спортсменам-инвалидам и тренерам с окладом 10к рублей.
А когда эти люди зарабатывают медаль для этой страны, трубят , какая мы великая спортивная держава.
А реакция на выпуски - не работа над недостатками, а проверки и полит беседы
Ненавижу
Нет у них своей федерации?