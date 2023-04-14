Софья Тартакова: «У первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры. Ау, ФТР! В чем заключается ваша работа?»

Софья Тартакова рассказала о проблемах с финансированием у россиянки Виктории Львовой.

24-летняя Львова – №18 в мировом рейтинге среди теннисисток-колясочниц.

«Ау, ФТР! Как у вас там дела? На фото Вика Львова и ее тренер Ольга Мурина. Вика – одна из сильнейший теннисисток мира (теннис на колясках). В данный момент Ольга и Вика пытаются найти спонсора, чтобы продолжить карьеру (об этом рассказал Витя Кравченко).

Шамиль Анвярович, вы как там?

Это такой позор! Посмотрите материал Вити.

Если коротко:

– у первой ракетки России нет денег, чтобы выезжать на турниры.

– речь идет о 2-3 тысячах евро.

У меня вопрос. ФТР, а в чем заключается ваша работа? Примазываться к победам Дани и Андрея?

ФТР, займитесь уже делом. Неужели у вас нет 3 тысяч евро в месяц, чтобы помочь Вике?

P.S. Шамиль Анвярович, один перелет бизнес-классом стоит дороже» – написала Тартакова в твиттере.

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