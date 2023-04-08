126-я ракетка мира Александр Мюллер обыграл Павла Котова в полуфинале в Марракеше.

Француз одержал победу со счетом 7:6(3), 7:5. Он отыграл подачу на сет при 4:5 во второй партии.

26-летний Мюллер впервые вышел в финал ATP. Ранее его лучшим результатом на уровне тура был выход в четвертьфинал в Дохе в этом сезоне.

C понедельника Мюллер дебютирует в топ-100. За титул он поборется с Роберто Карбаллес-Баэной.

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