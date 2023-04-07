Гарсия возобновила сотрудничество с тренером, который ушел от нее перед итоговым-2022

Каролин Гарсия возобновила сотрудничество с тренером Бертраном Перре

Перре работал с Гарсия весь прошлый сезон, но из-за участившихся конфликтов ушел из ее команды перед итоговым турниром.

В четверг они провели первую тренировку. Гарсия продолжает искать физиотерапевта, с которым будет путешествовать весь год, и тренера по физподготовке.

«В прошлом году мы провели отличный сезон. Он понимает мой игровой стиль, который я считаю немного нетипичным по сравнению с тем, как играют туре, но мы в него верим. Бертран очень помог мне в прошлом году, и я хочу продолжить наше приключение.

Мы с Бертраном общались несколько раз. Мы встречались в Монтеррее, говорили о теннисе и жизни в целом. У меня сложилось впечатление, что мы еще не все сделали, не дошли до логического завершения нашего сотрудничества, и я хочу понять, чего мы можем достичь. Я могу прибавить. На самом деле, не все понимают мою игру, принцип тренировок или находят ко мне правильный подход. Со многими я не могу найти общий язык, когда речь заходит о том, как я хочу играть. Мы с Бертраном говорим на одном языке. Мы можем это использовать, чтобы подняться на вершину.

Причины [расставания] уже в прошлом. Сейчас мы оба хотим оставить прошлый год позади, запомнив только хорошее – все, что мы вместе с командой сделали, чтобы я вернулась в топ-10. И, опираясь на этот позитивный опыт, наверстать упущенное. Мы больше не хотим думать о том, что произошло», – сказала Гарсия.

Гарсия об уходе тренера: «Мы начали очень далеко и к концу сезона добрались до вершины»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе