Гарсия об уходе тренера: «Мы начали очень далеко и к концу сезона добрались до вершины»

Шестая ракетка мира прокомментировала то, что от нее ушел тренер Бертран Перре.

– Я бы хотела поблагодарить Бернара за всю работу в этом году. Это был мощный личный и профессиональный вклад. Мы начали очень далеко и к концу сезона добрались до вершины.

Он решил уйти из команды после турнира в Мексике, и я уважаю его решение. Сейчас мне нужно сосредоточиться на настоящем, на действии, на подготовке к итоговому. Это большой турнир. Так что мне нужна ясность мышления.

– Хотелось бы прояснить – это он решил уйти?

– Да.

– У вас уже есть новый тренер?

– После его решения мы решили пригласить человека, который помогал мне в прошлом году – Хуана Пабло Гузмана.

Он помог мне с организацией, давал советы, помогал с подготовкой к матчам. А поскольку мы уже знакомы, ему легче влиться в команду.

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