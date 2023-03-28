Руусувуори о любимой группе: «Наверное, Red Hot Chili Peppers»

54-я ракетка мира рассказал, какую музыку любит.

«Я слушаю что угодно. Отец очень любит музыку и в детстве он слушал классику рока – Led Zeppelin и все такое. Я потом тоже это слушал.

Моя любимая группа? Наверное, Red Hot Chili Peppers. Помню, что мой первый CD был от них. Я бы хотел лучше играть на барабанах, потому что у меня их больше нет. У нас в летнем доме есть установка, и я играю, когда туда приезжаю – может быть, раз в год. Но слишком мало. Нужно больше».

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