Миша Зверев: «Саша недалеко от прежней формы, он уже может играть на высоком уровне»

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Миша Зверев рассказал, как оценивает возвращение Александра в тур после травмы. 25-летний немец травмировался в полуфинале «Ролан Гаррос» и возобновил выступления только в начале этого года.

«Саша недалеко от прежней формы, он уже может играть на высоком уровне. Теперь нужно поработать над стабильностью, чтобы хорошо выступать на постоянной основе. Он может прибавить в физподготовке. Сложно сказать, сколько ему еще не хватает, но я вижу его большой потенциал.

Что касается времени, то конкретного плана нет. Важно то, что он продолжает прогрессировать. Он должен видеть свои успехи, тогда работа будет продуктивной. Всегда веселее, когда понимаешь, что дела двигаются в нужном направлении».

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2 комментария

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Дима Миронов
ждём что защитит грунтовые очки
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Sergei Kulichkov
По ощущениям далеко еще, не думаю, что против Дани много шансов сейчас. Хотя Мише конечно лучше знать.
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