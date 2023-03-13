Медведев перед матчем со Зверевым: «Мне нужно показать максимум и отложить его возвращение, по крайней мере, до следующего турнира»

Теги ATP BNP Paribas Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча в Индиан-Уэллс против Александра Зверева. Сейчас счет в личных встречах на уровне ATP 6:6.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Каждый матч против такого топ-игрока ты начинаешь с нуля. Каждый раз он старается адаптироваться, я тоже. Помню, он очень хорошо выступил в Турине и меня обыграл. Во-первых, он отлично подавал, и для него это играет решающую роль. Я думаю, что здесь, в Индиан-Уэллс, это уже не так важно. Но я уверен, что будет много розыгрышей. Все будет зависеть от того, кто после 20 ударов сумеет вывести соперника из равновесия, а здесь это сделать непросто.

Так что он возвращается, играет все лучше и лучше. Думаю, он еще не добрался до того уровня, на котором был, когда получил травму, но каждый новый матч против топ-игрока он использует как возможность вернуть этот уровень. Так что мне нужно показаться максимум и отложить это, по крайней мере, до следующего турнира», – сказал Медведев на пресс-конференции.

«Он играет все лучше и лучше, и это нормально после серьезной травмы. Он был одним из лучших игроков в туре, был близок к тому, чтобы стать №1, начал прибавлять на «Больших шлемах».

К сожалению, он травмировался, но я уверен, что он вернется. Надеюсь, что смогу победить в следующем матче и показать в хороший теннис», – добавил Медведев в интервью ATP.

«Я в туалет. И буду писать медленно». Как же Медведеву не нравятся корты в Индиан-Уэллс!

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5 комментариев

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Doctor_Who
Если Даня отпсиховался и с головой всё будет в порядке, то без особого труда закроет в двух, Саша не впечатлил в матче с Эмилем.
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Додик Аксель
Матч будет тяжёлым и упорный, с длительными розыгрышами, учитывая медленный корт. Удачи Дане !
+1
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Привет Этоя
Ответ tzhznihpjh
Если выиграет, дорога к финалу открыта 🤞
Там еще маячит Фокина. Не очень удобный соперник.
Даниил с ним 2 раза встречался и оба раза из 3 сетов играли
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Александр Бабуев
Ждем хороший теннис, надеюсь Сашка полностью восстановился, хочется противостояния, когда оба соперника в хороших кондициях.
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tzhznihpjh
Если выиграет, дорога к финалу открыта 🤞
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0
0
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