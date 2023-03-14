Руне – хейтерам: «Ваши дерьмовые комментарии вызваны защитными механизмами и завистью»

Хольгер Руне после поражения от Стэна Вавринки выложил в сторис инстаграма послание к хейтерам.

«Прежде чем распространять хейт или писать дерьмовые комментарии в моем или любом другом аккаунте, поймите, что большинство считают вас и ваши комментарии неразумными.

Такие осуждения пишутся, чтобы чувствовать себя лучше, но все люди (со средним или выше среднего интеллектом) могут увидеть, что эти комментарии вызваны защитными механизмами и завистью. Поэтому такие комментаторы начинают критиковать других в попытках снова уважать самих себя. Очевидно, безуспешных», – написал Руне.

В твиттере один из болельщиков назвал его чувствительным и добавил: «Большинство из нас не завидуют и не ненавидят, а просто имеют свое мнение – хорошее или плохое».

Руне ответил: «Такие комментарии приветствуются. Я не боюсь критики. Я говорю, что не стоит писать бесполезное дерьмо, слать эмодзи клоуна или писать, что я идиот и что они надеются, что я потеряю все и никогда не выиграю «Большой шлем». Эти комментарии и эти люди неразумны».

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