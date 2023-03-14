Руне – хейтерам: «Ваши дерьмовые комментарии вызваны защитными механизмами и завистью»

Теги ATP BNP Paribas Open соцсети Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне после поражения от Стэна Вавринки выложил в сторис инстаграма послание к хейтерам.

«Прежде чем распространять хейт или писать дерьмовые комментарии в моем или любом другом аккаунте, поймите, что большинство считают вас и ваши комментарии неразумными.

Такие осуждения пишутся, чтобы чувствовать себя лучше, но все люди (со средним или выше среднего интеллектом) могут увидеть, что эти комментарии вызваны защитными механизмами и завистью. Поэтому такие комментаторы начинают критиковать других в попытках снова уважать самих себя. Очевидно, безуспешных», – написал Руне.

В твиттере один из болельщиков назвал его чувствительным и добавил: «Большинство из нас не завидуют и не ненавидят, а просто имеют свое мнение – хорошее или плохое».

Руне ответил: «Такие комментарии приветствуются. Я не боюсь критики. Я говорю, что не стоит писать бесполезное дерьмо, слать эмодзи клоуна или писать, что я идиот и что они надеются, что я потеряю все и никогда не выиграю «Большой шлем». Эти комментарии и эти люди неразумны».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Sincere
Один лишь Йенс его понимает и защищает😁
Но что там понимать? Дерзкий, нахальный, за словом в карман не лезет. Но в принципе до эпохи политкорректности и многомиллионных спортивных контрактов многие теннисисты были такими. По мне - так норм. Разнообразие характеров и образов - это хорошо. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j4romir
Клoван.жпг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N.S.A.8.5
Он прав и не прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
Хороший импульсивный пацан Руне. Нравится мне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shamic
Мне даже жалко его стало:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Мдя…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
мда, ума не прибавилось
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Один лишь Йенс его понимает и защищает😁
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
А когда сам в адрес некоторых говоришь оскорбительные вещи- и это попадает на все трансляции по всему миру- это нормально по-твоему? Ну и Стен довольно конструктивно тебе пожелал "заканчивать быть ребенком", видимо не хватило интеллекта понять это.

Ну тогда тебе такая конструктивная критика: проигрывать ты не умеешь. ;) А пора учиться, это точно пригодится! :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Смотрю я на этих чувствительных ребят поколения твиттера и инсты и понимаю, что рекорд по шлемам, который установит Рафа или Новак, будет вечным. Ну или пока медицина и хирургия не дойдет до того уровня, что можно будет играть до 60 без потери качества.
Очень много всего сложилось, чтобы было столько шлемов.
Слишком много отвлекающих факторов стало, чтобы побить рекорд.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
(Алекс Кросс
сам себя дискредитировал....... ) Законы Тенниса так не работают )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Novikov
А его комментарий в адрес Стэна после матча чем является?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Классика: виноваты все вокруг, но никак не сам человек, который даже не задумывается, что это все не просто так
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Может просто ты и правда клоун? А люди просто не хотят писать много, когда можно одним эмодзи всё сказать.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий