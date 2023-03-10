Радукану перед матчем с полуфиналисткой Australian Open Линетт: «Сезон отлично для нее складывается. Ее результаты это подтверждают»

поделилась впечатлениями от первого круга в Индиан-Уэллс. Она обыграла – 6:2, 6:3. Во втором сете британка отыграла ранний брейк.

«Этот матч пойдет мне на пользу. Я считаю Данку невероятно сложной соперницей. Я ожидала битву и очень рада, что справилась.

Я рада, что выстояла. Конечно, трудно уступать с брейком, но я просто концентрировалась на каждом розыгрыше, не забегая вперед».

Теперь Радукану поборется с полуфиналисткой Australian Open Магдой Линетт.

«Этот сезон отлично для нее складывается. Ее результаты это подтверждают, и я знаю это из нашего матча в Сеуле [в сентябре], он был очень интенсивным. С нетерпением жду встречи и очень рада, что сыграю еще один круг в Индиан-Уэллс».

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