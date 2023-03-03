Джокович о турнире в Индиан-Уэллс: «Если мне не разрешат въехать, конечно, я снимусь до жеребьевки»

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Теннис

Новак Джокович рассказал, есть ли новая информация по поводу его участия в «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

10 февраля серб подал заявку на специальное разрешение на въезд в США, чтобы выступить на мартовских турнирах.

– Посмотрим, каким будет ответ, и тогда я решу, что делать. Сейчас я сконцентрирован на турнире в Дубае, а дальше посмотрим.

– Вы планируете дожидаться решения так долго, насколько возможно или все же сниметесь с турнира в Индиан-Уэллс до жеребьевки?

– Конечно, до жеребьевки. Да-да, каким бы ни было решение. Если мне не разрешат въехать, конечно, я снимусь до жеребьевки.

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4 комментария

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Дима Миронов
наконец то спросили про это,а когда жеребьевка? завтра?
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инок
Респект Новаку за его позицию. Не прогибайся и дальше...
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Йенс Мустерманн
Не парься, отдохни до грунта.
Подготовься к Белград оупен получше, а не то опять баранку от пикового Андрюхи получишь ))
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ROBINZON
Джока :"Не вьезжаю - так мне разрешают или жеребиться?"
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