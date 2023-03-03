Надаль по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс впервые с 2005-го выпадет из топ-10

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, выпадет из топ-10 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Испанец дебютировал в десятке 25 апреля 2005-го и с тех пор из нее не выпадал. Он будет непрерывно находиться в топ-10 на протяжении 914 недель.

«Лучше быть в топ-10, чем вне, но, честно говоря, это чудо, что за 18 лет я ни разу не выпадал оттуда, учитывая все травмы, которые у меня были», – сказал Надаль.

Надаль – исторический лидер по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).

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