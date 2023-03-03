Надаль по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс впервые с 2005-го выпадет из топ-10

Теги Рафаэль Надаль рейтинги травмы ATP Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, выпадет из топ-10 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Испанец дебютировал в десятке 25 апреля 2005-го и с тех пор из нее не выпадал. Он будет непрерывно находиться в топ-10 на протяжении 914 недель.

«Лучше быть в топ-10, чем вне, но, честно говоря, это чудо, что за 18 лет я ни разу не выпадал оттуда, учитывая все травмы, которые у меня были», – сказал Надаль.

Надаль – исторический лидер по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).

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10 комментариев

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Edward XVII
Ответ Канонир35
Ничего страшного, грунтовый сезон быстро его затянет обратно, скорее всего, сможет вернуться в топ-8. 💯✔🔥 Главное сейчас-это 15 Гарросс, где сербский чокер сможет баланс победоносно довести счёт в личках до 2-9!😂🤣🤩
ну как бы 30-29 в пользу Джоки пока) испанский бегунок на стероидах кроме медленного грунта больше нигде не тянет против величайшего. потому что там играть нужно - и думать - а не просто бегать из угла в угол.
+4
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Канонир35
Ничего страшного, грунтовый сезон быстро его затянет обратно, скорее всего, сможет вернуться в топ-8. 💯✔🔥
Главное сейчас-это 15 Гарросс, где сербский чокер сможет баланс победоносно довести счёт в личках до 2-9!😂🤣🤩
+1
-5
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Hitgoe Himgob
18 лет в топ10... очуметь
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Теннисный абсолют
ДоМОЙданился, Рафа?
0
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АРХАТ
Если будет в форме, даже с 25 посевом всех дёрнет на РГ.
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superpab
Очень жаль, и хочется верить, что это не навсегда, несмотря на неумолимость времени
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Дима Миронов
хорошо,следующим поколениям будет легче побить рекорд
0
-2
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Nikolay Stavrogin
Чудо, что каким то удивительным образом, эти многочисленные травмы не мешали сыграть (разве что 2016) на Роллан Гарросе и дежурной победе на нём - физически самом затратном покрытии и турнире.
А вообще, целая эпоха, конечно
У меня ещё не было интернета и был кнопочный телефон)
+21
-2
+19
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Direct free kick
Давно пора
+6
-9
-3
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Плеймейкер87
легенда
+9
-1
+8
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