Надаль по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс впервые с 2005-го выпадет из топ-10
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, выпадет из топ-10 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Испанец дебютировал в десятке 25 апреля 2005-го и с тех пор из нее не выпадал. Он будет непрерывно находиться в топ-10 на протяжении 914 недель.
«Лучше быть в топ-10, чем вне, но, честно говоря, это чудо, что за 18 лет я ни разу не выпадал оттуда, учитывая все травмы, которые у меня были», – сказал Надаль.
Надаль – исторический лидер по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).
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Главное сейчас-это 15 Гарросс, где сербский чокер сможет баланс победоносно довести счёт в личках до 2-9!😂🤣🤩
А вообще, целая эпоха, конечно
У меня ещё не было интернета и был кнопочный телефон)