Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Восьмая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, который стартует 6 марта.
Вместо испанца в основной сетке сыграет австралиец Джордан Томпсон.
Надаль травмировал бедро на Australian Open и снялся с февральских турниров в Дохе и Дубае.
Сегодня появилось видео, где он тренируется на грунте в своей академии на Мальорке.
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Ждём на грунте отдохнувшим, нужно будет разрывать😎
Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде.
Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?