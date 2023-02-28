Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Теги Рафаэль Надаль травмы BNP Paribas Open Теннис

Восьмая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, который стартует 6 марта.

Вместо испанца в основной сетке сыграет австралиец Джордан Томпсон.

Надаль травмировал бедро на Australian Open и снялся с февральских турниров в Дохе и Дубае.

Сегодня появилось видео, где он тренируется на грунте в своей академии на Мальорке.

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17 комментариев

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Sincere
ну он значит сразу на грунт вернется.
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ЭЮЯ
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Таким образом, топ-10 он машет ручкой. Впервые за 18 лет
Это старость.
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ЭЮЯ
Ответ Leo Bonart
Медведев взял два турнира подряд на очень медленном харде
Мы всё понимаем, все желаем Дане успеха, но мы также знаем, что выиграй он хоть пять турниров подряд, потом с оглушительным свистом продует какому-нибудь ноунейму и захандрит на пару месяцев.
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ЭЮЯ
Ответ N.S.A.8.5
Мм и кто возьмёт их? Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде. Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?
А че сразу Норри? Он там на грунте рубится с каким-то испанцем.
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Julian Slink
Лехечка заберет ИУ или Майами! Скриньте!
+2
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Антон Тимофеев
Ответ N.S.A.8.5
Для Медведева слишком медленный хард, он там ни разу даже до полуфинала не доходил
Более того, в ИУ даже четвертьфинала то не было, в Майами хотя бы дважды до четвертьфинала доходил...А вообще забавно, вроде крутые Мастерсы, 96 игроков в сетки, ближе всего к ТБШ, но вот последние годы какой-то бардак творится с победителями...То Норри, то Фриц)))
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Таким образом, топ-10 он машет ручкой. Впервые за 18 лет
+4
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N.S.A.8.5
Ответ Федор Петров
что не так с Алькарасом?
Что что он только после травмы думаешь сразу выиграет? Он и то Норри проиграл, а прошёл 100 номеров, один нормальный попадётся и он поедет домой
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N.S.A.8.5
Ответ Leo Bonart
Медведев взял два турнира подряд на очень медленном харде
Не сравнивай 250 и 500 с 1000
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Leo Bonart
Ответ N.S.A.8.5
Для Медведева слишком медленный хард, он там ни разу даже до полуфинала не доходил
Медведев взял два турнира подряд на очень медленном харде
+6
-1
+5
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Nikolay Stavrogin
Все силы на грунт. В этом году будет жарко. Финальная битва за Парижскую нору.
+5
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+5
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Leo Bonart
Ответ N.S.A.8.5
Мм и кто возьмёт их? Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде. Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?
Хозяин тайги может заглянуть
0
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-1
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Федор Петров
Ответ N.S.A.8.5
Мм и кто возьмёт их? Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде. Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?
что не так с Алькарасом?
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N.S.A.8.5
Ответ daiv18
Медведев скорее всего.
Для Медведева слишком медленный хард, он там ни разу даже до полуфинала не доходил
+1
-1
0
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daiv18
Ответ N.S.A.8.5
Мм и кто возьмёт их? Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде. Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?
Медведев скорее всего.
+2
-2
0
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laziofan
Выздоравливай, чемпион!
Ждём на грунте отдохнувшим, нужно будет разрывать😎
+3
-3
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N.S.A.8.5
Мм и кто возьмёт их?
Надаль снялся, Джоковича не допустят, Циципас травмирован, Алькарас не в форме, да и не играл на харде.
Неужели снова халявный Мастерс для Фрица, Норри, Хуркача?
+1
0
+1
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