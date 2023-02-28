Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Восьмая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, который стартует 6 марта.

Вместо испанца в основной сетке сыграет австралиец Джордан Томпсон.

Надаль травмировал бедро на Australian Open и снялся с февральских турниров в Дохе и Дубае.

Сегодня появилось видео, где он тренируется на грунте в своей академии на Мальорке.

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