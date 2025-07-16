Рууд о победе в первом матче за полтора месяца: «Хотелось взять реванш у Штрикера»
Каспер Рууд поделился эмоциями от первой победы с «Ролан Гаррос».
Во втором круге в Гштааде он обыграл Доминика Штрикера 7:5, 7:6(6).
«Это был тяжелый матч. Мы уже встречались однажды, и, конечно, хотелось взять реванш. Доминик – талантливый молодой игрок, действует агрессивно, бесстрашно. Знал, что с самого начала нужно держать концентрацию. Это мой первый матч после перерыва, и я рад вернуться с победой», – сказал Рууд в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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