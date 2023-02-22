Пегула о разнице призовых фондов WTA и ATP: «Мы боремся за равные призовые для людей, которые будут играть через 20 лет»

высказалась о борьбе за равные призовые в обоих турах.

«Конечно, я надеюсь, что мы продолжим бороться за равные призовые на всех соревнованиях. За счет большей представленности на ТВ. Как член Совета игроков могу сказать, что мы уже пробовали добиться много из этого. Постепенно мы замечаем, особенно после United Cup, что все хотят, чтобы мужчины и женщины играли на одних турнирах, в одной команде.

Вот к чему мы всегда стремимся – чтобы люди ценили нашу игру и хотели смотреть, как мы играем, чтобы наши матчи больше освещали, и это вдохновляло следующее поколение девушек. Безусловно, без прошлого поколения нас бы здесь тоже не было. Всегда нужно вдохновлять новое поколение, потому что это люди будущего. Мы боремся и за них. В Совете есть в том числе игроки старше. Мы боремся за призовые для людей, которые будут играть через 20 лет».

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