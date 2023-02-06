Монпелье (ATP). 1-й круг. Гаске играет с Фисом, Басилашвили встретится с Лестьенном
Николоз Басилашвили сыграет с Констаном Лестьенном в первом круге в Кордове.
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Open Sud de France
Монпелье, Франция
31 января – 6 февраля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.00
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.30
Не определен – Кентен Алис (Франция)
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
Мартон Фучович (Венгрия) – Не определен
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
Максим Кресси (США) – Не определен
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00
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