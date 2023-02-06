Монпелье (ATP). 1-й круг. Гаске играет с Фисом, Басилашвили встретится с Лестьенном

Теги результаты ATP Open Sud de France Теннис

Николоз Басилашвили сыграет с Констаном Лестьенном в первом круге в Кордове.

Cетка турнира здесь.

Open Sud de France

Монпелье, Франция

31 января – 6 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Ришар Гаске (Франция)
5:5
Дата проведения
6 февраля, 22.00
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия) Констан Лестьенн (Франция)
Дата проведения
6 февраля, 22.30
Онлайн матча

 

Не определен – Кентен Алис (Франция)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Микаэль Имер (Швеция) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) – Не определен
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Бенжамен Бонзи (Франция) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Максим Кресси (США) – Не определен
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Люка Ван Аш (Франция)
Дата проведения
7 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

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