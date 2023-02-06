Монпелье (ATP). 1-й круг. Гаске играет с Фисом, Басилашвили встретится с Лестьенном

Николоз Басилашвили сыграет с Констаном Лестьенном в первом круге в Кордове.

Cетка турнира здесь.

Open Sud de France

Монпелье, Франция

31 января – 6 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Первый круг