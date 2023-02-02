Пол рассказал, говорит ли победа Джоковича на Australian Open о слабости тура или силе серба

19-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал победу Новака Джоковича на Australin Open. Он приехал в Ташкент на квалификацию Кубка Дэвиса и поговорил с корреспондентом Sports.ru.

– Вы играли с Джоковичем на Australian Open, проиграли ему в трех сетах. В итоге он выиграл титул с порванным бедром. О чем это говорит? О слабости тура или о силе Джоковича?

– Думаю, о силе Джоковича. В Мельбурне он всегда очень хорош, он 10 раз выигрывал Australian Open. Он выглядел довольно плохо до турнира, но, думаю, многие согласятся, что в эти две недели он показывал невероятный теннис. Очень тяжело играть с ним на Арене Рода Лэйвера. Там он играет лучше, чем где-либо.

Но я рад быть сегодня здесь, в Ташкенте. Будут отличные выходные. Рад повидаться с командой и сыграть матчи перед отличной публикой.

– На Australian Open вы сказали, что Опелка был вашим тренером, готовил отчеты по другим игрокам.

– (Смех) А? Серьезно?

– Что вы имели в виду? Это не шутка?

– В начале турнира я написал Рейлли и спросил об игроках, с которыми предстояло сыграть. Он прислал мне целый скаутский отчет. На утро перед каждым матчем я получал от него длинные абзацы о том, как играть и что делать с конкретным соперником. Возможно, завтра утром он тоже пришлет мне какие-то заметки (смеется).

На самом деле мне это очень помогло.

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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