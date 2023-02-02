Маю о реформах Кубка Дэвиса: «Мы потеряли четыре года. Это был провал»

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Обладательно карьерного Большого шлема в паре Николя Маю прокомментировал разрыв контракта на проведение Кубка Дэвиса между компанией Жерара Пике Kosmos и ITF.

«Мы потеряли четыре года. Зрители на новый формат не отреагировали – это был провал. Во Франции Кубок Дэвиса даже не показывали по основным канал.

Я очень зол на [главу ITF Дэвида] Хэггерти. Он постоянно нас разочаровывал.

Бернар Гюдичелли тоже несет огромную ответственность за это фиаско. Он вообще не задает себе никаких вопросов. Хотя как глава Федерации тенниса Франции он обязан голосовать в ее интересах».

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2 комментария

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goodloser
При старом формате Кубок Дэвиса постепенно загибался. Надо было что-то менять.
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Alex1104
Когда реформа ради реформы. Чтобы показать, "как мы напряженно работаем".
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