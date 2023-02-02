Маю о реформах Кубка Дэвиса: «Мы потеряли четыре года. Это был провал»

Обладательно карьерного Большого шлема в паре прокомментировал разрыв контракта на проведение Кубка Дэвиса между компанией Жерара Пике Kosmos и .

«Мы потеряли четыре года. Зрители на новый формат не отреагировали – это был провал. Во Франции даже не показывали по основным канал.

Я очень зол на [главу ITF Дэвида] Хэггерти. Он постоянно нас разочаровывал.

Бернар Гюдичелли тоже несет огромную ответственность за это фиаско. Он вообще не задает себе никаких вопросов. Хотя как глава Федерации тенниса Франции он обязан голосовать в ее интересах».

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