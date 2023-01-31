Жабер снялась с турнира в Абу-Даби

Теги травмы WTA Онс Жабер Abu Dhabi Women's Tennis Open Теннис

Третья ракетка мира Онс Жабер снялась с турнира в Абу-Даби, который пройдет на следующей неделе.

В сетке ее заменит Каролина Плишкова.

Напомним, на Australian Open Жабер играла с тейпом на колене. Кроме того, она испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона в Аделаиде.

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