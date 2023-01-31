Жабер снялась с турнира в Абу-Даби
Третья ракетка мира Онс Жабер снялась с турнира в Абу-Даби, который пройдет на следующей неделе.
В сетке ее заменит Каролина Плишкова.
Напомним, на Australian Open Жабер играла с тейпом на колене. Кроме того, она испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона в Аделаиде.
Жабер о вылете во 2-м круге Australian Open: «Нужно поправить здоровье»
Проклятие Netflix: из 10 героев теннисного сериала никто не вышел в четвертьфинал Australian Open
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии