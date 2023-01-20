Жабер о вылете во 2-м круге Australian Open: «Нужно поправить здоровье»

Вторая ракетка мира прокомментировала вылет во втором круге .

«Несмотря на проблемы со здоровьем, я продолжу бороться и вернусь еще сильнее. Сейчас нужно восстановиться и поправить здоровье.

Спасибо всем за поддержку 🙏. Спасибо, Австралия ❤️. Скоро увидимся!».

В Мельбурне Жабер играла с тейпом на колене. Кроме того, она испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона.

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