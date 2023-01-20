Жабер о вылете во 2-м круге Australian Open: «Нужно поправить здоровье»

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Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала вылет во втором круге Australian Open.

«Несмотря на проблемы со здоровьем, я продолжу бороться и вернусь еще сильнее. Сейчас нужно восстановиться и поправить здоровье.

Спасибо всем за поддержку 🙏. Спасибо, Австралия ❤️. Скоро увидимся!».

В Мельбурне Жабер играла с тейпом на колене. Кроме того, она испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона.

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2 комментария

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sa.lari
Ответ Dm ycontact
Не плохо бы поправить и лицо, пусть сходит и к косметологу
чем вам лицо не нравится? не кукольно-накачанное? хорошее лицо, для обложки Вог вполне сгодилось :)
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Не плохо бы поправить и лицо, пусть сходит и к косметологу
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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