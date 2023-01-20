Жабер о вылете во 2-м круге Australian Open: «Нужно поправить здоровье»
Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала вылет во втором круге Australian Open.
«Несмотря на проблемы со здоровьем, я продолжу бороться и вернусь еще сильнее. Сейчас нужно восстановиться и поправить здоровье.
Спасибо всем за поддержку 🙏. Спасибо, Австралия ❤️. Скоро увидимся!».
В Мельбурне Жабер играла с тейпом на колене. Кроме того, она испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария