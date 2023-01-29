Джокович о том, что его отца не было на финале Australian Open: «Я думал, что в медиа все успокоится, но этого не произошло»

Новак Джокович прокомментировал то, что его отца не было на финале Australian Open.

После четвертьфинала Срджан Джокович позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

«Да, мы с ним поговорили. Я думал, что в медиа все успокоится, но этого не произошло. Мы оба пришли к тому, что, наверное, будет лучше, если он не придет.

Это очень ранит меня и его, потому что это очень особенные, уникальные моменты. Кто знает, повторятся ли они снова. Поэтому ему было нелегко.

Конечно, мы виделись после матча. Да, скажем так, он чувствовал себя не лучшим образом, хотя был очень рад меня обнять и поздравить. Он был немного грустным.

Что есть, то есть. Он сказал, что в конце концов ему важно, чтобы я хорошо себя чувствовал на корте, чтобы я победил, и что он здесь ради меня. Он сказал: «Если для твоей победы нужно, чтобы меня не было в боксе, значит, так тому и быть». Вот и весь разговор.

В некотором смысле мне тоже грустно, что его не было на трибунах. Но он был там на протяжении всего турнира, так что все нормально. В итоге у нас счастливый конец».

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