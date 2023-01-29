Джокович о том, что его отца не было на финале Australian Open: «Я думал, что в медиа все успокоится, но этого не произошло»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что его отца не было на финале Australian Open.

После четвертьфинала Срджан Джокович позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

«Да, мы с ним поговорили. Я думал, что в медиа все успокоится, но этого не произошло. Мы оба пришли к тому, что, наверное, будет лучше, если он не придет.

Это очень ранит меня и его, потому что это очень особенные, уникальные моменты. Кто знает, повторятся ли они снова. Поэтому ему было нелегко. 

Конечно, мы виделись после матча. Да, скажем так, он чувствовал себя не лучшим образом, хотя был очень рад меня обнять и поздравить. Он был немного грустным.

Что есть, то есть. Он сказал, что в конце концов ему важно, чтобы я хорошо себя чувствовал на корте, чтобы я победил, и что он здесь ради меня. Он сказал: «Если для твоей победы нужно, чтобы меня не было в боксе, значит, так тому и быть». Вот и весь разговор.

В некотором смысле мне тоже грустно, что его не было на трибунах. Но он был там на протяжении всего турнира, так что все нормально. В итоге у нас счастливый конец».

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18 комментариев

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Zakal
Ответ Боримир
Главное что Новак выиграл. А отец думаю наконец перестанет делать глупости
Какие глупости?Сербы братушки!Z
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Радость Ди Мария
Ответ Юрий Шептухин
Да ладно , вернёться отец в свободую страну и спокойно в баре будет кричать , то что думает. Главное Новак сделал своё дело.
Существуют Свободные страны? Подари билет. В плацкарте.
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Радость Ди Мария
Ответ ugmyanswer
СНОВА С ГОРДОСТЬЮ КРИКНЕТ ТАБОР АЙДЭ НОЛЕ NUMBER ONE!!!!!
Нет, мальчик. Он ГОАТович. Это более. Наслаждайся.
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Lola Lola
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Медиа нужно было раздуть скандал из ничего, даже не удосужившись проверить, что отец Новака сказал в реальности. Они это сделали. Извиняться за то, что тупые они не будут
Наверное и премиальные получили)
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Lola Lola
Ответ ugmyanswer
СНОВА С ГОРДОСТЬЮ КРИКНЕТ ТАБОР АЙДЭ НОЛЕ NUMBER ONE!!!!!
Да Гордо!!Но не табор(
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Юрий Шептухин
Ответ Ksenia RN
Мда, боевитость семейства Джоковичей, мягко говоря, преувеличена.
Да ладно , вернёться отец в свободую страну и спокойно в баре будет кричать , то что думает. Главное Новак сделал своё дело.
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Юрий Шептухин
Ответ Iuasamotu
Даже Макинрой, сегодня, в послематчевом интервью намекнул, что Украина сейчас переносит испытания, которые в своё временя перенесла Сербия. Понятно, что слова папы Срджана выглядят дикостью
Ну , даже если так Джон , что же ты не осущишь страны НАТО. А то и тут двойные стандарты.
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Дима Миронов
Из за каких то медиа лишил отца такого праздника
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ugmyanswer
СНОВА С ГОРДОСТЬЮ КРИКНЕТ ТАБОР

АЙДЭ НОЛЕ NUMBER ONE!!!!!
0
-2
-2
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Iuasamotu
Даже Макинрой, сегодня, в послематчевом интервью намекнул, что Украина сейчас переносит испытания, которые в своё временя перенесла Сербия. Понятно, что слова папы Срджана выглядят дикостью
+2
-9
-7
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Боримир
Главное что Новак выиграл. А отец думаю наконец перестанет делать глупости
+6
-5
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Черчесыч
Все отлично, может присутствовал бы отец - проиграл бы, а так есть, как есть, главное победа.
+5
-2
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Ksenia RN
Мда, боевитость семейства Джоковичей, мягко говоря, преувеличена.
+3
-11
-8
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justbored
Enemy of the people! [the media]
0
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mamapapaya
В чем вообще претензии, бред какой-то
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-4
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Йенс Мустерманн
Срджан небось сейчас уже залил в себя пару флаконов сливовицы.
+3
-8
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Кавабунга Шреддоголовый
Медиа нужно было раздуть скандал из ничего, даже не удосужившись проверить, что отец Новака сказал в реальности. Они это сделали. Извиняться за то, что тупые они не будут
+24
-6
+18
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Czarn
Счастливый конец - это главное!😀 Побольше счастливых концов в 2023 году, Ноле! 😀 И ждём 23 Шлем в 23 году!😀 Это будет очень символично!😂
+23
-2
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