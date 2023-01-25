Линетт после выхода в 1/2 финала AO: «Раньше принимала ошибки слишком близко к сердцу. Мне было очень трудно разделить Магду-человека и Магду-теннисистку»

30-летняя прокомментировала выход в полуфинал . Она рассказала о психологических переменах, которые позволили добиться этого результата.

«Всю карьеру я принимала ошибки и поражения слишком близко к сердцу. Мне было очень трудно разделить Магду-человека и Магду-теннисистку. Мне часто казалось, что ошибки на корте – это то, что меня определяет.

Мы с тренерами отлично поработали. И я очень благодарна моей команде, им пришлось вытерпеть много дерьма (смеется). Спасибо!» – сказала Линетт в интервью на корте.

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