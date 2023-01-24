Тэйлор Фриц: «Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы. И это нормально»

прокомментировал разговоры о травмах некоторых игроков.

«Мое мнение, на которое всем, наверное, наплевать.

У 80% игроков есть какие-то проблемы (уровень серьезности варьируется). Все немного потрепанные. Но медиа сосредотачиваются только на топах, и их проблемы получают больше внимания.

Еще некоторые игроки больше остальных говорят о своих травмах. Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы, потому что это помогает снять давление и играть лучше. И это нормально, делайте то, что вам помогает. Я не считаю, что это какое-то жульничество.

И пока тут не начали кого-то оправдывать, учтите, что я говорю не про кого-то конкретного. Это просто мое мнение как игрока. Иногда бывают серьезные травмы, иногда они раздутые».

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