Тэйлор Фриц: «Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы. И это нормально»

Теги ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал разговоры о травмах некоторых игроков.

«Мое мнение, на которое всем, наверное, наплевать.

У 80% игроков есть какие-то проблемы (уровень серьезности варьируется). Все немного потрепанные. Но медиа сосредотачиваются только на топах, и их проблемы получают больше внимания.

Еще некоторые игроки больше остальных говорят о своих травмах. Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы, потому что это помогает снять давление и играть лучше. И это нормально, делайте то, что вам помогает. Я не считаю, что это какое-то жульничество.

И пока тут не начали кого-то оправдывать, учтите, что я говорю не про кого-то конкретного. Это просто мое мнение как игрока. Иногда бывают серьезные травмы, иногда они раздутые».

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7 комментариев

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Алексей Мелентьев
Одно слово - Фритц
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Dm ycontact
Один заслуженный мастер спорта, как-то сказал: — „физкультура лечит, а спорт калечит“, он сказал о своем угробленном здоровье. А сколько людей гробит свою психику от тяжелых поражений, сколько людей уничтожают в себе зачаток „света истинного“, сколько молодых людей исполняются завистью, ненавистью и желчью. Скольким сносит крышу слава.
???? вот кого и скольких травмирует спорт.
И Фриц - не исключение.
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Dm ycontact
Если 80% игроков преувеличивают, в них (в этих 80%-ах) входит и сам Тейлор, потому что, он не особенный, типа 20%, а как большинство.
Фритц имеет ввиду себя, когда он симулировал травму ноги перед встречей с Надалем в финале мастерса в США. Получается, что он обыграл Надаля потому, что у него „как бы болела нога“, но не так сильно, как он говорил, но чтобы „снизить на себя давление“. Если так легко с симуляцией травмы побеждать Рафу, то значит можно победить любого, потому что Рафа больше всех выигрывал. Но Тейлор вылетел из АО. Реальность показывает, что Фритц не смог обыграть даже 106 ракетку.
Так-что, если не умеешь играть, то никакие симуляции не помогут выиграть турнир. А зависть в его годы портит форму глаз и ослепляет человека, до конца лишая крошечный остаток разума
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Dm ycontact
К сожалению, в СМИ, никто не говорит о том, сколь много трудится Джокович, сколько энергии и труда он вкладывает каждодневно в свои тренировки, чтоб в 35 лет, его до сих пор, не могут обыграть не молодые ребята, не ветераны, ни высокие парни, не низкие, не с мышцами, ни без них. Сколько нужно упорного труда, чтоб достичь всего этого?!
Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее
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Helga Kl
Это он про Уим и порванный живот? Или про РГ?
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tanith
" учтите, я ни на кого не намекаю" :)
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Eugenie Nation
Интересно, кто бы это мог быть😂
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