Тэйлор Фриц: «Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы. И это нормально»
Тэйлор Фриц прокомментировал разговоры о травмах некоторых игроков.
«Мое мнение, на которое всем, наверное, наплевать.
У 80% игроков есть какие-то проблемы (уровень серьезности варьируется). Все немного потрепанные. Но медиа сосредотачиваются только на топах, и их проблемы получают больше внимания.
Еще некоторые игроки больше остальных говорят о своих травмах. Не думаю, что кто-то симулирует, но некоторые преувеличивают серьезность травмы, потому что это помогает снять давление и играть лучше. И это нормально, делайте то, что вам помогает. Я не считаю, что это какое-то жульничество.
И пока тут не начали кого-то оправдывать, учтите, что я говорю не про кого-то конкретного. Это просто мое мнение как игрока. Иногда бывают серьезные травмы, иногда они раздутые».
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???? вот кого и скольких травмирует спорт.
И Фриц - не исключение.
Фритц имеет ввиду себя, когда он симулировал травму ноги перед встречей с Надалем в финале мастерса в США. Получается, что он обыграл Надаля потому, что у него „как бы болела нога“, но не так сильно, как он говорил, но чтобы „снизить на себя давление“. Если так легко с симуляцией травмы побеждать Рафу, то значит можно победить любого, потому что Рафа больше всех выигрывал. Но Тейлор вылетел из АО. Реальность показывает, что Фритц не смог обыграть даже 106 ракетку.
Так-что, если не умеешь играть, то никакие симуляции не помогут выиграть турнир. А зависть в его годы портит форму глаз и ослепляет человека, до конца лишая крошечный остаток разума
Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее