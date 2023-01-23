Джокович одержал самую разгромную победу на Аustralian Оpen с 2019-го
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге он разгромил Алекса де Минаура - 6:2, 6:1, 6:2.
Это самая крупная победа Джоковича на австралийском «Большом шлеме» с 2019 года. Тогда в полуфинале он отдал всего четыре гейма Люке Пую – 6:0, 6:2, 6:2.
В среду Джокович сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 2:1 в личных встречах.
И один-единственный матч на какой-то январской выставке до самого АО. И ни единого сета соперникам за 6 пред-финальных матчей (без игровой практики от самого ЮСО-18, дадада))))
И финал, ах, какой был финал! До сих пор не могу определиться, какой финал АО для меня лучше: 2012 или 2019 :о)
А потом был финал и один из величайших перфомансов, что я видел в теннисе.
Безупречная игра.
После этого рафа окончательно начал бегать на харде от Новака
🧐