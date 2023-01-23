Джокович одержал самую разгромную победу на Аustralian Оpen с 2019-го

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге он разгромил Алекса де Минаура - 6:2, 6:1, 6:2.

Это самая крупная победа Джоковича на австралийском «Большом шлеме» с 2019 года. Тогда в полуфинале он отдал всего четыре гейма Люке Пую – 6:0, 6:2, 6:2.

В среду Джокович сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 2:1 в личных встречах.

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