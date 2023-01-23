Джокович одержал самую разгромную победу на Аustralian Оpen с 2019-го

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Люка Пуй Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге он разгромил Алекса де Минаура - 6:2, 6:1, 6:2.

Это самая крупная победа Джоковича на австралийском «Большом шлеме» с 2019 года. Тогда в полуфинале он отдал всего четыре гейма Люке Пую – 6:0, 6:2, 6:2.

В среду Джокович сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 2:1 в личных встречах.

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22 комментария

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Антон Тимофеев
Ответ Антон Тимофеев
в финале над Хачановым)))))))))
Это уже и не кажется шуткой))) Что Карен то творит!
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zommie
это всё из-за травмы
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S.Graf
Ответ Verdo
с точки зрения зрелищности 12, а если поставили в угол, и в одну калитку то 19)
Ух, сколько всего тогда отняла эта зрелищность. Это был мой 1й в жизни финал, когда после победы не было сил даже орать :о)
+5
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Сергей Носков
Ответ EgorHroMov
как дела у мужика с твоей авы ?
👏👏👏
+1
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mamapapaya
Ответ Nikolay Stavrogin
Эх, славные времена напомнили. А потом ещё был финал, в котором до матча буки ставили чуть ли не на Надаля, который до финала закрывал молодых с баранками, даже мемы были, где рафа в роли учителя у доски, а тиафью, циципас и проч сидят за партой) А потом был финал и один из величайших перфомансов, что я видел в теннисе. Безупречная игра. После этого рафа окончательно начал бегать на харде от Новака
Очень хорошо помню легкую прогулку Надаля все 3:0 до финала и жесткий декласс от Новака
+7
-2
+5
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Антон Тимофеев
Ответ dedpihto59
Надеюсь самая разгромная ещё впереди 💪‼️
в финале над Хачановым)))))))))
+5
-1
+4
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Боримир
Ответ dedpihto59
Надеюсь самая разгромная ещё впереди 💪‼️
100%
+5
-1
+4
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Боримир
Ответ Williamssss
Как там травма у него поживает? Не жалуется?
Под контролем
+2
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+1
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Боримир
Пока обновить рекорд в 1/4
+4
-1
+3
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Verdo
Ответ S.Graf
А до этого, в октябре-2018 были фотосессии Рафика на костылях, и разгребание завалов на Мальорке надувной лопаткой. И один-единственный матч на какой-то январской выставке до самого АО. И ни единого сета соперникам за 6 пред-финальных матчей (без игровой практики от самого ЮСО-18, дадада)))) И финал, ах, какой был финал! До сих пор не могу определиться, какой финал АО для меня лучше: 2012 или 2019 :о)
с точки зрения зрелищности 12, а если поставили в угол, и в одну калитку то 19)
+6
-1
+5
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dedpihto59
Надеюсь самая разгромная ещё впереди 💪‼️
+10
-4
+6
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Iva_Nova
Ответ Nikolay Stavrogin
Эх, славные времена напомнили. А потом ещё был финал, в котором до матча буки ставили чуть ли не на Надаля, который до финала закрывал молодых с баранками, даже мемы были, где рафа в роли учителя у доски, а тиафью, циципас и проч сидят за партой) А потом был финал и один из величайших перфомансов, что я видел в теннисе. Безупречная игра. После этого рафа окончательно начал бегать на харде от Новака
Спасибо за это прекрасное напоминание!:)
+16
-1
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EgorHroMov
Ответ Williamssss
Как там травма у него поживает? Не жалуется?
как дела у мужика с твоей авы ?
+14
-4
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Williamssss
Ответ Йенс Мустерманн
Больной играет аки здоровый. 🧐
Вот что крест животворящий делает!
+5
-3
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Williamssss
Как там травма у него поживает? Не жалуется?
+9
-11
-2
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Herodotus
В 1/4 не какой-то там де минор ждет, Джока берегись!
0
-1
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S.Graf
Ответ Nikolay Stavrogin
Эх, славные времена напомнили. А потом ещё был финал, в котором до матча буки ставили чуть ли не на Надаля, который до финала закрывал молодых с баранками, даже мемы были, где рафа в роли учителя у доски, а тиафью, циципас и проч сидят за партой) А потом был финал и один из величайших перфомансов, что я видел в теннисе. Безупречная игра. После этого рафа окончательно начал бегать на харде от Новака
А до этого, в октябре-2018 были фотосессии Рафика на костылях, и разгребание завалов на Мальорке надувной лопаткой.
И один-единственный матч на какой-то январской выставке до самого АО. И ни единого сета соперникам за 6 пред-финальных матчей (без игровой практики от самого ЮСО-18, дадада))))
И финал, ах, какой был финал! До сих пор не могу определиться, какой финал АО для меня лучше: 2012 или 2019 :о)
+21
-3
+18
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Юрий Шептухин
Ответ Хаскерс
Магическое излечение
Не факт. Соперник играл максимально плохо и почти весь матч Новак отыграл стоя опять, без подсиживаний под мяч. Григор действовал поумней.
+19
-2
+17
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Nikolay Stavrogin
Эх, славные времена напомнили. А потом ещё был финал, в котором до матча буки ставили чуть ли не на Надаля, который до финала закрывал молодых с баранками, даже мемы были, где рафа в роли учителя у доски, а тиафью, циципас и проч сидят за партой)
А потом был финал и один из величайших перфомансов, что я видел в теннисе.
Безупречная игра.
После этого рафа окончательно начал бегать на харде от Новака
+59
-14
+45
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Йенс Мустерманн
Больной играет аки здоровый.
🧐
+7
-15
-8
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Хаскерс
Магическое излечение
+36
-8
+28
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Czarn
Неплохая разминка перед встречей с Рублёвым!😀
+14
-1
+13
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