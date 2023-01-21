Бенчич о том, что подает эйсы против Турсунова на тренировках: «Он мою подачу вообще не читает, и прием у него очень плохой»

рассказала о работе с . В субботу она впервые за семь лет вышла в четвертый круг .

– Он очень жесткий тренер. Всегда говорит то, что тебе нужно услышать. А иногда нужно услышать то, что тебе будет не совсем приятно. Но этого я и хочу.

Он выводит меня из зоны комфорта. Чтобы я не чувствовала, что на тренировках играю прямо здорово. Потому что в матчах ты тоже вне зоны комфорта.

Пока что у нас все получается, так что я ему точно доверяю. Думаю, нас ждет отличный год.

– На тренировке вы подали против него навылет...

– Это обычное дело – так на каждой тренировке бывает. Он мою подачу вообще не читает, и прием у него очень плохой (смеется).

– Вы работаете с Дмитрием уже несколько месяцев и недавно пошутили, что с ним все сразу начинают играть лучше. Можете объяснить, почему он немедленно начинает влиять?

– Я не скажу, что он волшебник, который в тебя пальцем ткнет и ты заиграешь хорошо. Нужно быть готовой к тому, что он от тебя требует на тренировках. Все начинается с тренировок. Не все сразу переносится в матчи. Конечно, нужно немного времени.

Но перемены небольшие – быть чуть жестче, чуть дисциплинированнее. На самом деле разница получается большая. Я даже ему говорила, что чувствую себя дурой из-за того, что раньше некоторые вещи не делала.

Мне очень повезло, что я могу с ним поработать. Теперь я знаю, что он дает, и жалею, что это не случилось раньше. И я очень рада, что случилось сейчас. Буду упорно работать и выкладываться.

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