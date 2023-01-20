Australian Open. 3-й круг. Рублев сыграет с Эвансом, Джокович встретится с Димитровым, Маррей – с Баутиста-Агутом
Андрей Рублев встретится с Дэном Эвансом в третьем круге Australian Open.
Девятикратный чемпион Новак Джокович поборется с Григором Димитровым.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 21 января, 04.30
- Дата проведения
- 21 января, 11.00
- Дата проведения
- 21 января, 11.00
- Дата проведения
- 21 января, 05.00
- Дата проведения
- 21 января, 06.30
- Дата проведения
- 21 января, 06.30
- Дата проведения
- 21 января, 06.30
- Дата проведения
- 21 января, 11.00
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