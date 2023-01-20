Australian Open. 3-й круг. Рублев сыграет с Эвансом, Джокович встретится с Димитровым, Маррей – с Баутиста-Агутом

Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open результаты ATP Григор Димитров Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев встретится с Дэном Эвансом в третьем круге Australian Open.

Девятикратный чемпион Новак Джокович поборется с Григором Димитровым.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
21 января, 04.30
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
21 января, 11.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
21 января, 11.00
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
21 января, 05.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Дженсон Бруксби (США)
Дата проведения
21 января, 06.30
Онлайн матча

 

Джей-Джей Вульф (США) Майкл Ммо (США)
Дата проведения
21 января, 06.30
Онлайн матча

 

Бенжамен Бонзи (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
21 января, 06.30
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
21 января, 11.00
Онлайн матча

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2 комментария

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Stas Salesov
Гриша набрал неплохой ход на турнире и он умеет в этих условиях выдавать отличные матчи. Еще свеж в памяти шикарный полуфинал с Надалем на АО’17, хотелось бы, чтобы и тут Димитров уперся и выложился на полную, с Новаком в Австралии он к тому же еще и не играл. Самое время воспользоваться шансом и попытаться улучшить личку, 2-9 все же лучше выглядит, чем 1-10. Удачи Григору, в общем)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugenie Nation
Когда говорят, самый коллапсный шлем в истории.
Теннисному миру на ум приходит ао23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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