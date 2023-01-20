Остапенко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» на харде. Во втором круге она кричала, что не может играть «в этой жопе»

на Australian Open разгромила (6:3, 6:0) и вышла в четвертый круг. Латвийка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема» на харде.

Остапенко 14-й раз выступает на и и шесть раз проигрывала в третьем круге.

На « » ее лучший результат – титул-2017, на « » – полуфинал-2018.

Теперь Остапенко встретится с Коко Гауфф.

Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»

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