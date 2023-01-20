Остапенко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» на харде. Во втором круге она кричала, что не может играть «в этой жопе»
Алена Остапенко на Australian Open разгромила Катерину Байндль (6:3, 6:0) и вышла в четвертый круг. Латвийка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема» на харде.
Остапенко 14-й раз выступает на Australian Open и US Open и шесть раз проигрывала в третьем круге.
На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – титул-2017, на «Уимблдоне» – полуфинал-2018.
Теперь Остапенко встретится с Коко Гауфф.
Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»
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