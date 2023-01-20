Остапенко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» на харде. Во втором круге она кричала, что не может играть «в этой жопе»

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко на Australian Open разгромила Катерину Байндль (6:3, 6:0) и вышла в четвертый круг. Латвийка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема» на харде.

Остапенко 14-й раз выступает на Australian Open и US Open и шесть раз проигрывала в третьем круге.

На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – титул-2017, на «Уимблдоне» – полуфинал-2018.

Теперь Остапенко встретится с Коко Гауфф.

Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»

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3 комментария

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igor nn
Весьмирснамок не осталось в сетке..Славно))
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Ирина Чернявская
Алена, конечно, с характером. Но ее мама в интервью сказала « вот такой у нее характер. Без другого она была бы не Аленой»
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Mr@k
Оу, клуб последователей Бублика?..))
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