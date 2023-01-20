«Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны». Бывший судья – о том, что делать игрокам, если их не отпускают в туалет

Теги ATP WTA судьи Теннис

Бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс рассказал, что делать игрокам, если судья не отпускает их в туалет.

«Совет всем игрокам на случай, если отчаянно хочется писать, а судья не отпускает. Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны.

Тогда вас отпустят с корта, чтобы «привести форму в порядок». А ответственные за правила будут вынуждены их поменять».

Вчера Энди Маррея не отпускали в туалет по ходу пятисетового матча, который закончился в 4:06 утра.

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7 комментариев

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maks44
А если по большому надо?
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Barsa! bolshe chem klub
Человек - абсолютно бесправное существо!!!

Он не имеет права даже по*исать под забором, что доступно каждой собаке.
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S.Graf
Прочитал заголовок, и уже хотел съязвить, почему этот судья бывший.
Но его совет - реальный лайфхак. Если судья, не отпускающий игроков "до ветру", не дружит со здравым смыслом, то единственный способ утереть ему нос - использовать Правила в полном объёме, по "принципу айкидо". аштопаделать ....
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seimur
Ответ Czarn
Оригинально😂 Это он своим опытом поделился?😂
Мужикам проще - в бутылку из под рекламной водички 😁 Ну а девочкам и правда придется в полотенце!
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Czarn
Оригинально😂 Это он своим опытом поделился?😂
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Саня Ларёк
Конченные правила
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seimur
🤣🤣🤣 Совет месяца! Нет, совет сезона!
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