«Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны». Бывший судья – о том, что делать игрокам, если их не отпускают в туалет
Бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс рассказал, что делать игрокам, если судья не отпускает их в туалет.
«Совет всем игрокам на случай, если отчаянно хочется писать, а судья не отпускает. Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны.
Тогда вас отпустят с корта, чтобы «привести форму в порядок». А ответственные за правила будут вынуждены их поменять».
Вчера Энди Маррея не отпускали в туалет по ходу пятисетового матча, который закончился в 4:06 утра.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Он не имеет права даже по*исать под забором, что доступно каждой собаке.
Но его совет - реальный лайфхак. Если судья, не отпускающий игроков "до ветру", не дружит со здравым смыслом, то единственный способ утереть ему нос - использовать Правила в полном объёме, по "принципу айкидо". аштопаделать ....