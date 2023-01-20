«Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны». Бывший судья – о том, что делать игрокам, если их не отпускают в туалет

Бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс рассказал, что делать игрокам, если судья не отпускает их в туалет.

«Совет всем игрокам на случай, если отчаянно хочется писать, а судья не отпускает. Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны.

Тогда вас отпустят с корта, чтобы «привести форму в порядок». А ответственные за правила будут вынуждены их поменять».

Вчера Энди Маррея не отпускали в туалет по ходу пятисетового матча, который закончился в 4:06 утра.

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