Дарья Касаткина: «Когда впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как изменилась после возвращения в топ-10. Россиянка дебютировала в десятке в конце 2018-го.

«Мне казалось, что нужно выпасть из десятки, чтобы понять, как туда вернуться. Если честно, когда я впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему. Я просто играла и зарабатывала очки, а потом закончила год в топ-10 не понимая, как это случилось.

Так что, наверное, это был урок, чтобы я поняла, что нужно делать для попадания в топ-10. И я прошла этот путь, чтобы вернуться обратно. Сейчас я могу сказать, что благодарна вселенной за этот шанс. Конечно, это один из худших моментов в моей жизни, но сейчас я понимаю, что на самом деле это был очень ценный урок».

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9 комментариев

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VOLTER
Заб..ка помогла войти - точно в десятку.
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ɔculpa
Ответ hsmshhzfn5
Ладно, я смогу назвать без интернета победительниц всех шлемов с момента, как Флавия Пеннетта выиграла USO. Но я имел в виде другое. Я имел в виду, что теннис и правда переживает депрессию. Что еще шесть лет назад женская десятка была куда сильнее нынешней. Что первые успехи Касаткиной были скорее случайностью, чем закономерностью.
Да как по мне, так не просто первые, а всё её успехи – это "случайность". В кавычках, потому, что она-то не виновата в нелепости своих взлётов, и даже что-то для этого делает, но уровень её настолько не соответствует десятке в нашем привычном о ней представлении, что почти невозможно воспринимать в топ-10 фигуры вроде Дашиной без иронии или без горькой усмешки.
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hsmshhzfn5
Ответ Великий Алонсо
Да ладно, никогда что ли относительно слабеньких теннисисток в топ-10 не было? Эррани, Суарес-Наварро. У них подача ещё хуже чем у Касаткиной
Бывало и залетали.
Но чтобы в десятке была только одна победительница шлемов - нечасто бывало.
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hsmshhzfn5
Ответ ɔculpa
Конечно, женский тур переживает депрессию, конечно, кто только не выигрывал Шлемы в последние годы, но всё же если ты не можешь назвать последних (5, 10, 15) победительниц Шлемов у женщин, это говорит не только о туре, но и о тебе, а так же о наших стандартах. Даже я могу назвать десять последних чемпионок, а я не просто считаю себя, а и являюсь далеко не самым продвинутым теннисным болельщиком. Поэтому если ты кого-то не можешь назвать, само по себе это ещё ничего не значит. Может ты и таблицу умножения не знаешь, это не значит, что она слишком сложна.
Ладно, я смогу назвать без интернета победительниц всех шлемов с момента, как Флавия Пеннетта выиграла USO.
Но я имел в виде другое. Я имел в виду, что теннис и правда переживает депрессию.
Что еще шесть лет назад женская десятка была куда сильнее нынешней.
Что первые успехи Касаткиной были скорее случайностью, чем закономерностью.
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Великий Алонсо
Ответ hsmshhzfn5
В какой же стагнации женский теннис уже несколько лет. Если Касаткина в десятку возвращается. Если Саккари и Пегула в десятке. Да я даже не назову десять последних чемпионок шлемов. Кто только не выигрывал.
Да ладно, никогда что ли относительно слабеньких теннисисток в топ-10 не было? Эррани, Суарес-Наварро. У них подача ещё хуже чем у Касаткиной
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+3
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ɔculpa
Ответ hsmshhzfn5
В какой же стагнации женский теннис уже несколько лет. Если Касаткина в десятку возвращается. Если Саккари и Пегула в десятке. Да я даже не назову десять последних чемпионок шлемов. Кто только не выигрывал.
Конечно, женский тур переживает депрессию, конечно, кто только не выигрывал Шлемы в последние годы, но всё же если ты не можешь назвать последних (5, 10, 15) победительниц Шлемов у женщин, это говорит не только о туре, но и о тебе, а так же о наших стандартах.
Даже я могу назвать десять последних чемпионок, а я не просто считаю себя, а и являюсь далеко не самым продвинутым теннисным болельщиком. Поэтому если ты кого-то не можешь назвать, само по себе это ещё ничего не значит.
Может ты и таблицу умножения не знаешь, это не значит, что она слишком сложна.
+2
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Fitz88
Так никто до сих пор не знает как и почему ты там
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vladimirznatok
Мы тоже не знаем, как ты туда попала..
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hsmshhzfn5
В какой же стагнации женский теннис уже несколько лет.

Если Касаткина в десятку возвращается.
Если Саккари и Пегула в десятке.
Да я даже не назову десять последних чемпионок шлемов.
Кто только не выигрывал.
+2
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