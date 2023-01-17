Дарья Касаткина: «Когда впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему»
Дарья Касаткина рассказала, как изменилась после возвращения в топ-10. Россиянка дебютировала в десятке в конце 2018-го.
«Мне казалось, что нужно выпасть из десятки, чтобы понять, как туда вернуться. Если честно, когда я впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему. Я просто играла и зарабатывала очки, а потом закончила год в топ-10 не понимая, как это случилось.
Так что, наверное, это был урок, чтобы я поняла, что нужно делать для попадания в топ-10. И я прошла этот путь, чтобы вернуться обратно. Сейчас я могу сказать, что благодарна вселенной за этот шанс. Конечно, это один из худших моментов в моей жизни, но сейчас я понимаю, что на самом деле это был очень ценный урок».
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Но чтобы в десятке была только одна победительница шлемов - нечасто бывало.
Но я имел в виде другое. Я имел в виду, что теннис и правда переживает депрессию.
Что еще шесть лет назад женская десятка была куда сильнее нынешней.
Что первые успехи Касаткиной были скорее случайностью, чем закономерностью.
Даже я могу назвать десять последних чемпионок, а я не просто считаю себя, а и являюсь далеко не самым продвинутым теннисным болельщиком. Поэтому если ты кого-то не можешь назвать, само по себе это ещё ничего не значит.
Может ты и таблицу умножения не знаешь, это не значит, что она слишком сложна.
Если Касаткина в десятку возвращается.
Если Саккари и Пегула в десятке.
Да я даже не назову десять последних чемпионок шлемов.
Кто только не выигрывал.