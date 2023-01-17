Тим о травме в матче с Рублевым: «Мне кажется, что я пока что не могу его обыграть даже полностью здоровым»

прокомментировал поражение от – 3:6, 4:6, 2:6 в первом круге .

«У меня возникла проблема с мышцами живота или ребрами. Во втором сете я подавал, солнце светило очень ярко, мне пришлось изменить подброс – и я что-то дернул.

Физио сказал, что с ребрами все в порядке, что это просто небольшое воспаление или растяжение. Конечно, момент был неудачный.

Мне стало сложно подавать. И против такого соперника, как Андрей, было тяжело закончить матч успешно.

Но, если честно, мне кажется, что я пока что не могу обыграть Рублева даже полностью здоровым. Он входит в топ-5 посева. Мне и так было очень сложно его обыграть, а с травмой – почти невозможно.

Сейчас я надеюсь, что смогу решить свою главную задачу и в этом году буду выходить на игроков топ-10 и топ-5 с уверенностью, что я могу победить».

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