Тим о травме в матче с Рублевым: «Мне кажется, что я пока что не могу его обыграть даже полностью здоровым»
Доминик Тим прокомментировал поражение от Андрея Рублева – 3:6, 4:6, 2:6 в первом круге Australian Open.
«У меня возникла проблема с мышцами живота или ребрами. Во втором сете я подавал, солнце светило очень ярко, мне пришлось изменить подброс – и я что-то дернул.
Физио сказал, что с ребрами все в порядке, что это просто небольшое воспаление или растяжение. Конечно, момент был неудачный.
Мне стало сложно подавать. И против такого соперника, как Андрей, было тяжело закончить матч успешно.
Но, если честно, мне кажется, что я пока что не могу обыграть Рублева даже полностью здоровым. Он входит в топ-5 посева. Мне и так было очень сложно его обыграть, а с травмой – почти невозможно.
Сейчас я надеюсь, что смогу решить свою главную задачу и в этом году буду выходить на игроков топ-10 и топ-5 с уверенностью, что я могу победить».
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