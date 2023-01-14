Квон – десятый лаки-лузер, выигравший титул ATP
Сун Ву Квон стал чемпионом турнира в Аделаиде. В основную сетку он попал как лаки-лузер – после поражения в квалификации.
Кореец – десятый теннисист в истории, взявший титул в качестве лаки-лузера. До него это делали:
- Марко Чеккинато – Будапешт-2018;
- Леонардо Майер – Гамбург-2017;
- Андрей Рублев – Умаг-2017;
- Раджив Рам – Ньюпорт-2009;
- Сергей Стаховский – Загреб-2008;
- Кристиан Миниусси – Сан-Паулу-1991;
- Франциско Клавет – Хилверсум-1990;
- Билл Скэнлон – Мауи-1978;
- Хайн Гюндхардт – Спрингфилд-1978.
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Обыграл очень достойных соперников для такого турнира.