Квон – десятый лаки-лузер, выигравший титул ATP

Сун Ву Квон стал чемпионом турнира в Аделаиде. В основную сетку он попал как лаки-лузер – после поражения в квалификации.

Кореец – десятый теннисист в истории, взявший титул в качестве лаки-лузера. До него это делали:

– Будапешт-2018;

– Гамбург-2017;

– Умаг-2017;

– Ньюпорт-2009;

– Загреб-2008;

Кристиан Миниусси – Сан-Паулу-1991;

Франциско Клавет – Хилверсум-1990;

Билл Скэнлон – Мауи-1978;

Хайн Гюндхардт – Спрингфилд-1978.

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