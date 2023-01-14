Квон – десятый лаки-лузер, выигравший титул ATP

Теги ATP Сергей Стаховский Раджив Рам Леонардо Майер Марко Чеккинато Андрей Рублев Сун Ву Квон Adelaide International 2 Теннис

Сун Ву Квон стал чемпионом турнира в Аделаиде. В основную сетку он попал как лаки-лузер – после поражения в квалификации.

Кореец – десятый теннисист в истории, взявший титул в качестве лаки-лузера. До него это делали:

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1 комментарий

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Молодец! В агрессивном стиле забрал титул.
Обыграл очень достойных соперников для такого турнира.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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