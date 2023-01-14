Гарсия о том, что призналась в проблемах с булимией: «Если бы знала, какую реакцию это вызовет, я бы, возможно, и не стала бы рассказывать»

Теги WTA Каролин Гарсия Теннис

Каролин Гарсия прокомментировала то, что рассказала о проблемах с булимией в интервью в межсезонье.

«Если бы я знала, какую реакцию это вызовет, я бы, возможно, и не стала бы рассказывать. Когда я увидела, как широко разлетелись эти слова, мне стало немного некомфортно.

Я не жалею, что рассказала. Ведь это правда. Я ничего не стыжусь. Но все равно было неуютно.

Думаю, такие проблемы возникали у многих спортсменов, да и вообще людей, ведь мы переживаем много эмоций. Нужно много путешествовать. Да и у обычных людей с обычной работой бывают стрессы. Важно об этом говорить».

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1 комментарий

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Александр Тищенко
Ну тут или секс и кекс, раз булимия - увы второе..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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